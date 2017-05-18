Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin Köln/Bonn Havalimanı’nda bulunan genel merkezinde yapılan açılış etkinliğinde, yüzlerce Eurowings çalışanının da katıldığı “ekip yemeği” organize edildi. Etkinlikte, Thorsten Dirks, ilk iş gününde bir video eşliğinde kendini tanıttı ve takım arkadaşlarının çoğuyla birebir tanışma imkânı buldu.

Eurowings’in eski CEO’su Karl Ulrich Garnadt, Lufthansa’daki etkileyici kariyeri ve Kranich Grup’taki 38 yıllık deneyiminin ardından emekli olmuştu. Garnadt yönetimindeki Eurowings, yeniden yapılandırmaya girdi ve düşük maliyetli uzun uçuşlar yapan Avrupa’nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri oldu. Viyana, Salzburg, Münih havaalanlarında açtığı merkezlerin yanı sıra yeni dönemde Eurowings, Palma de Mallorca’da da yeni bir üs açacak. Böylelikle, şirket, Almanca konuşulmayan bir ülkede ilk üssüne kavuşmuş olacak.

Açılış yemeğinde Eurowings’in yeni CEO’su Thorsten Dirks: “Karl Ulrich Garnadt’e teşekkürlerimi iletiyorum. Karl Ulrich Garnadt sayesinde, Eurowings, düşük maliyetli havayolları arasındaki dinamik rekabette doğru yolda ilerledi. Benim görevim, Eurowings’in yeni CEO’su olarak, bu konumu daha da geliştirmek, şirketin Avrupa'da büyümesi ve dijital çağda yeni standartlar belirlemesini sağlamak olacak” diye konuştu.