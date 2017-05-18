Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye çelik ihracatçıları ABD'nin inşaat demiri ile ilgili kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne götürüyor.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye'den ithal edilen inşaat demirine ek vergi yönündeki kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıyacaklarını belirtti.

Ekinci, ABD'nin aldığı bu kararı, "skandal, hukuk dışı" olarak niteledi.

Ekinci, ABD'de alınan kararla bir sübvansiyon keşfedildiğini ve ABD Ticaret Bakanlığı'nın gönderdiği soru formlarının da uygun şekilde yanıtlanması için yeteri kadar zaman tanınmadığını söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye ve Japonya'dan ithal edilen inşaat demiri hakkında yürütülen nihai inceleme sonunda bu iki ülkeden gelen üründe damping yapıldığının ve Türkiye'nin ayrıca sübvansiyon uyguladığının belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığının yazılı açıklamasına göre bu kararla Türkiye'den ithal inşaat demirine yüzde 5.39 ile yüzde 8.17 arasında anti-damping vergisi, sübvansiyon nedeniyle de buna ek olarak yüzde 16.21 vergi uygulanabilir. ABD geçen yıl Türkiye'den 511.9 milyon dolar tutarında inşaat demiri ithal etti.

Ek vergilerin yürürlüğe girmesi için ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun ABD'li üreticilerin ithalattan zarar gördüğünü tespit etmesi gerekiyor. Komisyonun Türkiye ve Japonya'dan yapılan ithalat hakkında Haziran ayında nihai tespitte bulunması bekleniyor.

Bakanlık Mart ayındaki ön incelemesinde Türkiye'den ithal inşaat demirine getirilebilecek anti-damping vergisini yüzde 5.29 ile yüzde 7.07 arasında belirlemişti.