Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası’nın haftalık açıkladığı verilere göre yurtiçi yerleşiklerin yabancı döviz mevduatları 197 milyon dolar azaldı. Altın harici döviz mevduatları da 472 milyon dolar gerileme yaşadı. 12 Mayıs haftasında mevduat ve katılım bankalarındaki toplam döviz mevduatı 161,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. 5 mayıs haftasında bu rakam 161,31 milyar dolardı.

Böylelikle 16 Nisan referandumundan sonra ilk kez yerlilerin döviz mevduatında gerileme kaydedildi. Bununla birlikte referandumdan bu yana yerlilerin döviz hesaplarında 6,15 milyar dolarlık artış görüldü.

Geçen haftanın ortalarında dolar/TL 3,63 seviyelerine kadar yükselmiş haftanın sonlarına doğru ise 3,57'ye kadar gevşemişti.

GÖZLER YERLEŞİKLERİN ALIMLARINA ÇEVRİLDİ

Dolar, bugün liraya karşı 55 günlük hareketli ortalamasına yaklaşsa da daha büyük bir direnç yerli yatırımcıların döviz satışıyla ortaya çıkabilir. UBS Group AG Gelişen Piyasa Stratejisti Manik Narain’e göre daha düşük seviyelerden dolar alan yerli yatırımcılar bu pozisyonlarının bir kısmını satarak liraya biraz destek sağlayabilir. Yerli yatırımcılar, bu yıl dolar ve euro dahil toplamda 20 milyar dolarlık döviz alımı yapmış, döviz mevduatlarını rekor seviyeye yaklaştırmışlardı.