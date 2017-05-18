Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) yapacağı tüm toplantılar ve özellikle zirvenin amacının son 25 yılın muhasebesini en yüksek düzeyde yapmak, gelecek dönem için yol haritası belirlemek ve örgütü daha aktif hale getirmek olduğunu söyledi.

Yıldız, Türkiye'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) dönem başkanlığı sürecinde yürüttüğü faaliyetler, KEİ'nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek devlet ve hükümet başkanları zirvesi ve önemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

KEİ dönem başkanlığının 1 Ocak 2017 itibariyle altı aylığına Türkiye'ye geçtiğini ve kendisinin İstanbul'da 17 Ocak'ta yapılan kıdemli memurlar toplantısında Türkiye'nin dönem başkanlığı önceliklerini açıkladığını hatırlatan Yıldız, temayı hem Birleşmiş Milletlerin hedefleriyle hem de KEİ'ye üye ülkelerin ekonomik durumlarıyla uyumlu şekilde "sürdürülebilir kalkınma" olarak belirlediklerini ifade etti.

Bu tema çerçevesinde iki temel önceliğin tarım, tarım sanayi ile ticaret ve ekonomik kalkınma konuları olduğunun altını çizen Yıldız, bunlara paralel olarak dönem başkanlığı sırasında ekonomi ve tarım bakanları toplantıları yaptıklarını, sağlık bakanları toplantısını da yapacaklarını anlattı.

Dönem başkanlığının bir başka önemli tarafının, KEİ'nin 25. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi olduğunu vurgulayan Yıldız, bu kapsamda da önemli hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Yıldız, devlet ve hükümet başkanları zirvesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bazıları devlet başkanları, bazıları hükümet başkanları, bazıları bakan düzeyinde katılım gösterecek. Önce kıdemli memurlar toplanarak, hem geçmiş 25 yılın muhasebesinin yapılacağı hem de önümüzdeki dönem için faaliyetlerin özetleneceği bir bildiriyi görüşecek. Dışişleri Bakanları 21 Mayıs'ta toplanarak, bu bildiriyi nihai hale getirecekler ve bildiri ertesi gün yapılacak devlet ve hükümet başkanları zirvesinde sunulacak. Bütün toplantıların yanı sıra özellikle zirvenin amacı son 25 yılın muhasebesini en yüksek düzeyde yapmak, önümüzdeki dönem için bir yol haritası belirlemek ve örgütü daha aktif hale getirmek.

Zirve sırasında ayrıca 25. yıla anlam katacak şekilde KEİ ofisini Türk hükümetinin tahsis ettiği yeni bir binaya taşıyacağız. Türkiye fikir babası ve ev sahibi olduğu için de bu örgütün çalışmalarına değer veriyor. Önümüzdeki dönem hak ettiği yere gelmesi için çalışıyor."

"Böyle bir örgüt dünya çapında çok azdır"

KEİ'nin 12 üyesinin yanı sıra gözlemci üyeler, sektörel diyalog ortağı ülkeler, birçok uluslararası kuruluşun da zirveye davet edildiğini dile getiren Yıldız, "KEİ'nin belki de en önemli özelliklerinden biri, aralarında siyasi anlaşmazlıklar bulunan, hatta çatışmalar yaşanan kimi bölge ülkelerini aynı masa etrafında bir araya getirebilme başarısıdır. Böyle bir bölgesel örgüt dünya çapında çok azdır." dedi.

Ortak ekonomik hedeflerin tartışıldığı ve çeşitli iş birliği projelerinin ele alındığı bir platform olan KEİ'nin üye ülkeler içinde bir nevi güven inşa edici bir zemin yaşattığına işaret eden Yıldız, üye ülkeler arasında birçok ortak ekonomik ve siyasi çıkar olsa da ihtilafların da bulunduğunu hatırlattı.

Yıldız, söz konusu ihtilafların bir kısmının da çatışmaya dönüşme potansiyeli taşıdığına dikkati çekerek, "Burada önemli olan nokta, KEİ'ye siyasi konuların mümkün olabildiğince bulaştırılmamasıdır. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman siyasi ihtilafların bu örgütün çalışmalarını gölgelemesine rıza göstermedik, göstermiyoruz. Bugüne kadar da örgüt bu konuda başarılı oldu. Zirvede de dostane bir ortam ve ortak çıkarlar hakim olacak. Bazı ülkeler tarafından siyasi ihtilaflar gündeme getirilse bile örgütün gündemini etkilemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, zirve sırasında yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye'nin hassasiyet duyduğu konuları muhataplarla paylaşacağını da sözlerine ekledi.