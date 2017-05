Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, geleceğin mesleklerinin toplumsal dönüşümü gerçekleştireceğini belirterek, "Dijital dönüşümle birlikte günümüzde bildiğimiz birçok meslek miadını dolduracak. Onların yerine, Robot Mühendisliği, 3D Yazıcı Mühendisliği, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı gibi meslekler hayatımıza yön verecek." dedi.

İTÜ Rektörü Karaca, gazetelerin eğitim muhabirleri ile yaptığı sohbet toplantısında gelişen teknolojiyle birlikte günümüz mesleklerinin dönüşüm geçireceğini anlattı.

Gençlerin gelecekte bu alanlara yönelmesinin ülke kalkınmasına katkı sağlayacağının belirten Karaca, söz konusu mesleklerin maddi getirisinin de iyi olacağına dikkati çekti.

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ



Üniversite sınavları sonrasında meslek seçiminde bulunacak gençlere tavsiyelerde bulunan Karaca, geleceğin mesleklerini şöyle sıraladı:

"Dijital dönüşümle birlikte günümüzde bildiğimiz birçok meslek miadını dolduracak. Onların yerine Endüstriyel Veri Bilimciliği, Robot Koordinatörlüğü, IT/ IoT Çözüm Mimarlığı, Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği, Bulut Hesaplama Uzmanlığı, Veri Güvenliği Uzmanlığı, Şebeke Geliştirme Mühendisi, 3D Yazıcı Mühendisliği, Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı meslekleri öne çıkarak hayatımıza yön verecek. Bu meslekler arasında özellikle veri ve veri işlemenin geleceğin meslekleri arasında öne çıktığını söyleyebilirim. Veri bilimcilerin görevi veriyi çıkarıp hazırlamak, gelişmiş analizler yürütmek ve elde edilen sonuçları ürün ve üretim sürecini geliştirmek için kullanmaktır. Veri güvenliği uzmanlarının temel göreviyse bozukluk veya kötü niyetli saldırıların neden olabileceği kayıpları önlemektir. Özellikle her verinin işleneceği gelecekte veri uzmanlarına ve veri bilimcilere büyük işler düşecek. Bu sektörler iyi bir de kazanç kapısı olacak."

İTÜ olarak lisans, lisansüstü ve doktora olmak üzere birçok programı geleceğin mesleklerine göre şekillendirdiklerine dikkat çeken Karaca, Siber Fiziksel Güvenlik ve Kriptografik Mühendislik, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi Bulut Bilişim ve Mimari Tasarımda Bilişim gibi programların bunların başında geldiğini vurguladı.

Karaca, "Dijital Dönüşüm"e geçilmesiyle birlikte hızlı bir toplumsal dönüşüm yaşanacağını, bu değişimin yalnızca mesleki alanlarda sınırlı kalmayacağını ifade etti.

9 teknolojik ilerlemenin geleceğin sanayi üretimini şekillendireceğini belirten Karaca, “Akıllı robotlar, siber güvenlik, nesnelerin interneti, bulut çözümleri gibi alanlardaki ilerlemeler önemli. Üretimden Ar-Ge’ye bu gelişmeleri takip eden ülkelerin kalkınacaktır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GELECEKTE TEKNOLOJİYE YÖN VEREN ÜLKELER ARASINDA OLABİLİR"



Türkiye’nin jeopolitik konumunun lojistik avantajını ortaya çıkardığını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Türkiye, üretim birim maliyetlerinin düşük olması nedeniyle de küresel pazarda tercih edilen bir ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’nin mevcut şartlarını koruması ve geliştirmesi kaydıyla, gelecekte teknolojiye yön veren ülkeler arasında olabilir. Bahsettiğim 'Dijital Dönüşüm'ün avantajları arasında, yüksek verimliliğin sağlanması, sistemlerin izlenerek hataların önceden tespit edilmesi, üretimdeki esnekliğin artırılarak maliyetlerin düşürülmesi bulunuyor. Eğer Türkiye var olan konumunu iyi değerlendirip uygun rekabet ortamı sağlayabilirse geleceğin önemli ülkeleri arasında yerini alabilir. Bunun için de farkındalık eğitimlerinin artırılması ve doğru yönlendirmenin yapılması çok önemli."

İTÜ ULUSLARARASI SIRALAMALARDA İLK 100'DE

İTÜ'nün 26 bölümünün ilgili akreditasyon kurumları olan ABET, NAAB, IFLA ve IMO tarafından uluslararası tam tanınırlık/akreditasyon aldığını ifade eden Karaca, "İTÜ bu özelliğiyle dünyada ilk sıralarda yer alıyor. QS World Ranking by Subject, Times Higher Education (THE) ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking By Academic Performance (URAP) gibi ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı sıralamalarda bölümler bazında ilk 100’de yer alıyoruz." diye konuştu.

İTÜ Girişimcilik Ekosistemini lisans öğrencileri ile tanıştıran ilk üniversite olduğunu bildiren Rektör Karaca, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ve İTÜ GİNOVA Merkezindeki uygulamalar ile öğrencilerine fikirden şirketleşmeye giden süreçte her türlü desteği sunduklarını kaydetti.

İTÜ Arı Teknokent'te düzenlenen toplantıya rektörü yardımcıları Prof. Dr. Tayfun Kındap, Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu, Prof. Dr. Ali Fuat Aydın ve Arı Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan katıldı.