Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel ÇANAKKALE

Turkcell, yarım asırlık aradan sonra 2015’te tekrar eğitim hayatına başlayan tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi’nde teknoloji sınıfı oluşturdu. Teknoloji sınıfında öğrenciler 3 boyutlu yazıcı, arduino elektronik öğrenme kitleri ve yazılım ekipmanlarıyla teknoloji konusunda eğitim alabilecek, hediye edilen kodlama kitleriyle kendi yazılımlarını oluşturarak geleceğin yerli yazılımlarını ortaya çıkarabilecek. Okulda yine Turkcell tarafından inşa edilen spor ve sosyal tesisle öğrenciler eğitim süreçlerinde açık spor alanı, amfi tiyatro ve botanik bahçesinden de yararlanabilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da katıldığı açılış töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Gökçeada evine geri dönen çocuklarını yepyeni bir okulda ağırlıyor. Gökçeada’da çocukların yeni okulunda olması bana çocukluk günlerimi hatırlattı. Çünkü ben mübadeleyle Türkiye’ye dönmüş bir ailenin mensubuyum. Büyükada’da çocukluğumu yaşarken hep sokaklarda Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani komşularımızın seslerini duyardım. Burada da o sesleri duyuyorum. Ümit ediyorum ki bu sesler Türkiye’nin zenginliği olarak ileride de her yerde duyulur” dedi. İstanbul Rum Patriği Bartholomeos da yanlış uygulamalar sebebiyle eğitimden mahrum kaldıklarını belirterek “Eğitimsiz kalan bir toplum, kendisine de, cemaatine de ülkesine de fayda sağlayamayacağı için adadaki Rum toplumu göç etmek zorunda kaldı. Gelin hep birlikte ortak yaşamın en iyi örneğinin sağlam temeller üzerinde geliştiği Gökçeada’mız, barış ve huzura da destek olarak toplumlarımıza ilham versin” diye konuştu.