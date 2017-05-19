Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Gayrimenkul markası Nef, dünyanın en fazla taraftar sayısına sahip spor kulüplerinden FC Barcelona’nın bölgesel resmî sponsoru oldu. 3 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında Nef ve FC Barcelona ortak projeler gerçekleştirecek. Sponsorluk anlaşması Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile FC Barcelona Gelirler Bölümü Başkanı Francesco Calvo arasında imzalandı. Sponsorluk kapsamında Nef, FC Barcelona’nın isim ve logo kullanım haklarının yanı sıra, reklam ve tanıtım aktivitelerinde Barcelona takımı ve oyuncularının görsel kullanım haklarına sahip olacak. Dijital ve geleneksel pazarlama, ortak logolu ürün üretimi ve satışı, promosyonel haklar, aktivite ve etkinlik hakları da Nef’in sponsorluk kapsamında sahip olduğu haklar arasında bulunuyor. Ayrıca Nef Vakfı ve FC Barcelona Vakfı, ortak projeler geliştirerek sosyal sorumluluk bilincini sporun gücüyle yaymak için çalışacak. İki taraf Türkiye’de ilk resmî FC Barcelona mağazasının açılması konusunda ortak adım atabileceklerini de belirtti.

MARKALAŞMADA ÖNEMLİ ADIM

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, anlaşmanın mali boyutuna ilişkin bilgi vermezken, İspanyol kulüple Türkiye’de farklı projeler yapmak istediklerini ifade etti. Geçen yıl Galatasaray’ın ana sponsoru olduklarını hatırlatan Timur, sarı-kırmızılı ekiple sponsorluklarının gelecek yıl da devam edeceğini belirtti. Barcelona sponsorluğunun önemine işaret eden Erden Timur, “Şimdi de dünyada en çok taraftarı olan spor kulübü FC Barcelona’ya, sponsorluğumuzla futbolun birleştirici gücüne katkı sunmayı amaçladık” dedi. İş birliğinin, Nef’in uluslararası markalaşma hedefinde önemli bir adım olduğunu kaydeden Timur, Avrupa’da farklı projeleri olacağını söyledi. 6 ay önce 5-6 kulüple gö-rüştüklerine işaret eden Timur, Türklerin İspanya’ya olan ilgilerine vurgu yaparak, “İspanya’da gayrimenkul geliştirmek bizim de önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

TÜRKİYE’DE DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ

FC Barcelona Gelirler Bölümü Başkanı Francesco Calvo ise, Nef ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının FC Barcelona için büyük öneme sahip olan Türkiye pazarında daha da güçlenme sağlayacağını belirtti. Türklerin Barcelona’nın Twitter hesabını en çok takip eden millet olduğunu anlatan Calvo “Nef gibi sektöründe lider bir firma ile ortaklığımızın aynı zamanda FC Barcelona’nın Türkiye’deki sayısız taraftarıyla daha da yakınlaşmamıza vesile olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.