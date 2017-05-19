Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el otomobillerle ilgili düzenlemeyi bitirdiklerini ve dosyayı Başbakanlığa gönderdiklerini söyledi. İkinci el piyasada bir başıboşluk olduğuna işaret eden Tüfenkci, “Özellikle satıcıları ve tüketicileri güvence altına alan bir düzenleme yapacağız. Vergi kayıplarının önüne geçmek, hangi vasıflardaki insanlar bu işi yaparlar yönetmelikle onu ifade etmeye çalıştık. Araç temiz diye ifade edildiyse bunun garantisini vermek zorunda” dedi. “Bu işin ticaretini yapmayan bir vatandaşsanız alıp satabileceğiniz araç sayısı 3 olmalı” diyen Tüfenkci, şöyle konuştu: Daha fazla alıp satıyorsan bu işin ticaretini yapıyorsun demektir. Kayıt dışılığı önlemek gerekiyor. Ekspertiz raporu alma zorunluluğu getirdik. Esnaf ve sanatkarlara yetki belgesi alma şartı getiriyoruz. Araçların tanıtım kartı olacak. Eğer bu araç hasarlıysa hasarlı olarak belirtilecek. Çünkü satan adam garanti vermeli.