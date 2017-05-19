Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikkat edilmeyen detayların ihtiyaçtan fazla enerji tüketimine neden olduğunu, bunun da ay sonunda kabarık faturalar ödenmesine yol açtığını söyledi.

Evde alınacak küçük önlemlerle yıllık enerji tüketiminin dörtte bir oranında azaltılabileceğini belirten Mazlum, "Bu da 4 kişilik bir ailenin faturaları dikkate alındığında yılda bir çeyrek altın ediyor." dedi.

Mazlum, şöyle devam etti:

"Örneğin, elektrik süpürgesinin torbasının sık sık boşaltmak ya da saçlarınızı saç kurutma makinesi ile kurutmadan önce havlu ile iyice kurulamak enerji tasarrufu sağlayan oldukça küçük detayları oluşturuyor. Evdeki çocuklar da yetişkinleri kendilerine örnek alıyor. Enerji tasarrufu önlemlerine dikkat edilen evlerde büyüyen çocuklar da enerjiyi tasarrufu alışkanlığı ediniyor.

Çocuklar da odalarından çıkarken lambayı, mola verdiklerinde bilgisayarı kapatarak, kirli ve temiz kıyafetlerini ayırarak, oyuncaklarında şarjlı piller kullanarak enerji verimliliğine katkı sağlayabiliyor. Tek yapmanız gereken onlara enerjiyi nasıl daha verimli kullanabileceklerini göstermek. Sizin adımlarınızı takip edecekler."

"Beyaz eşya, evde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını tüketiyor"

Rasim Mazlum, evlerin vazgeçilmezi olan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, fırın gibi beyaz eşyanın evde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını tükettiğini, beyaz eşya satın alırken öncelikle en az enerji tüketenlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Mazlum, fırın kullanımında cam ve seramik kaplar kullanılması gerektiğini, böylece fırın sıcaklığının 15 derece düşürülebileceğini, pişme süresinden birkaç dakika önce fırının kapatılması, gerekli olmadıkça ön ısıtma yapılmaması, tencere ve tava kapaklarının kapalı tutulmasının da tasarrufa katkı sağladığını anlattı.