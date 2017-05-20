Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya’nın en iyi bilim üniversitelerinden biri olan Amerika’daki Berkeley’nin başarılı yüksek lisans öğrencileri, Young Guru Academy’nin (YGA) Bilim Projesinde çalışmak üzere Amerika’dan Türkiye’ye geldi. YGA Bilim Projesi’nin en önemli adımlarından biri olan, 2018 yılında İstanbul’da açılacak olan Aziz Sancar Bilim Merkezi için iş planı hazırlayan proje ekibi, 3 hafta boyunca YGA gönüllüleriyle birlikte çalışacak.

KALİFORNİYA’DAN TRABZON’A

Berkeley öğrencileri bu ziyaret kapsamında Trabzon’un Tonya ilçesinde, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve Sera Grup Genel Müdürü Ozan Şener’in destekleriyle gerçekleşen ‘Bilimi Sevdirme Seansları’na katılacak. Amerikalı öğrenciler, 10 haftadır YGA gönüllüleri tarafından gerçekleşen deney ve bilim seanslarına katılan Feride-Ahmet Şener Ortaokulundaki 12-14 yaş grubundaki 12 öğrenciyle bir araya gelerek çocuklara bilimi sevdirmeye çalışacak.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

YGA’nın 1 milyon öğrenciye ulaşmayı hedeflediği Bilimi Merkezi projesinde görev almak için Amerika’dan başvuran Berkeley Üniversitesi öğrencileri Chelsea Harris, Amol Borcar, Jeanne Godleski, Annie Victoria Porter, Mariana Martinez Alarcon’dan oluşan ekip üyeleri yüksek lisans öğrencileri olmalarının yanı sıra profesyonel olarak danışmanlık, finans ve yatırım sektörlerinde iş tecrübesine sahipler.

BİLİMİ ANADOLU’YA YAYACAĞIZ

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, Harvard MIT Prof. Mehmet Toner ile birlikte YGA Bilim Projesi’nin danışma kurulunda yer alan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener Türkiye’nin kalkınması ve sosyal refah seviyesinin yükselmesinin yolunun bilim ve eğitimden geçtiğini söyledi. 17 havalimanı ve yıllık 3 milyar dolarlık ciroya sahip TAV Holding olarak bu sebeple bilimsel çalışmalara destek verdiklerini anlatan Şener “YGA’nın projeleriyle çocuklar bilimi deneyerek anlayacak, sevecek. Bu projeyle Anadolu’da fırsat eşitliği olmayan çocuklara ulaşıp yeni Aziz Sancar’lar yetiştirmeyi istiyoruz” dedi.

DÖRT DÖRTLÜK ORTAKLIK

Hayal ortakları olarak neden Sani Şener ve Berkeley üniversitesini seçtiniz sorusuna YGA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman şöyle cevap verdi: Birlikte bir ilke imza atmak istiyorsanız dört dörtlük hayal ortaklarına ihtiyacınız var. Egosu küçük, kalbi büyük; zihni berrak, elleri hızlı. Ancak kendi küçük çıkarlarını aşabilenler, birlikte başarmayı başarabiliyorlar.

Türkiye’nin ilk interaktif müzesi



Türkiye’ye bilimi sevdirmek için 2018’de İstanbul’da açılması planlanan Aziz Sancar Bilim Merkezinin; tamamen dijital, son teknoloji içeriği ve ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunan sergileriyle dünyadaki benzerlerinin çok ötesine geçeceğini anlatan YGA Başkanı Asude Altıntaş “İnteraktif ve tamamen dijital içerikten oluşan bu merkezi yılda 1 milyon öğrencinin ziyaret etmesini hedefliyoruz” diye konuştu.