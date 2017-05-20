Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evli ve 2 çocuk annesi 40 yaşında ki Yasemin İnal, çikolata satışı üzerine pazarlamacı olan ve sürekli seyahat eden eşi Murat İnal ile birlikte daha fazla vakit geçirmek için geçtiğimiz sene Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’in girişimcilik eğitimine katılıp girişimcilik sertifikası aldı. Ardından da KOSGEB'den aldığı hibe desteği ile 10 Mayıs 2016 tarihinde Elizan isimli çikolata imalathanesi açan ve 4’ü bayan toplam 10 kişiye istihdam sağlayan İnal, 80’ın üzerinde çikolata çeşidi ile şimdiden Avrupa’ya da ihracat yapmaya başladı.

“HEM BİRLİKTE İŞ YAPALIM HEMDE ADANA’YA HİZMET VERELİM”

Eşini de kendi imalathanesinde satış ve pazarlamadan sorumlu olarak çalıştıran genç kadın, iş kurma fikrinin her zaman hayali olduğunu belirtti. Hem Adana’ya hizmet, hemde eşiyle birlikte olmak için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Yasemin İnal, “Eşimin Doğu,Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerine seyahatleri oluyordu. Çok uzun süren seyahatleri vardı. Hem birlikte bir iş yapalım, hem Adana’da hizmet vermiş olalım, hemde kaliteli ürünler sunup birlikte olmak istedik. O yüzden ben geçtiğimiz yıl KOSGEB'in düzenlediği kursa katıldım. KOSGEB'in dedesteği ile bu işletmeyi kurduk” diye konuştu.

“İHRACATI ARTTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Genel olarak pastacılık sektörüne yönelik ürünler yaptıklarını ifade eden İnal, kendi ürünlerini yurt dışına götüren müşterilerin olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi. Avrupa’nın bazı ülkelerine de ihracat yaptıklarını kaydeden genç kadın, şöyle konuştu:

“Pastacılık sektörüne yönelik pastalık fıstıklar üretiyoruz. Renkli draje gurubumuz var. Türkiye’de üretilmeyen bir kaç tane ürünümüz var. Hatta bunları Ramazan Bayramı’nda satışa çıkaracağız. Bizim ürünlerimizden bazılarını yurt dışına götürenler çok oluyor hediyelik amaçlı. Çünkü orada da bizim ürünlerimiz farklı geliyor. Avrupa’nın bazı ülkelerine ihracata başladık. Akdeniz İhracatçılar Birliği üyesiyiz. Başka ülkelere de ihracatı arttırmayı düşünüyoruz.”

“HERKES BU TEŞVİKLERDEN YARARLANSIN”

Ayrıca Yasemin İnal, Ramazan Bayramı yaklaştığı için bayan çalışan sayılarının artacağını belirtti.

Öte yandan İnal, KOSGEB'in desteklerinden herkesin yararlanması gerektiğini ifade ederek, “Kesinlikle bu teşviklerden yararlansınlar istiyorum. Risk alsınlar. Çünkü risk almadan herhangi bir başarı elde edilmiyor. Sonucunu da mutlaka çok çalışarak alıyorsunuz. Kaliteden de ödün vermemeniz gerekiyor yaptığınız her işte” diye konuştu.

“EŞİMİNDE DESTEĞİ İLE BU İŞLETMEYİ KURDUK”

Yasemin İnal’ın eşi Murat İnal ise bazı firmaların kalitede istikrarsızlık oluşturdukları için böyle bir işe girdiklerini anlatarak, “Henüz 1 yılı yeni doldurmuş olmamıza rağmen dolaylı olarak ihracatcı firmalara tedarik ettiğimiz Almanya ve Fransa’da tüketim kanallarımız şimdiden oluştu. Ayrıca Tunus gibi bazı ülkelere de dolaylı olarak bizden alıp ihraç eden firmalar olduğu gibi bizim de ihraç kaydımız var. Daha önceden benim temsil ettiğim firmalar adına Türkiye’nin doğu bölgelerine satış pazarlaması yapıyordum ama temsil ettiğim firmalarda dönem dönem kalitede istikrarsızlık gibi sorunlar bizim pazarda yol almamızı etkiliyordu. Eşiminde desteği ile bu işletmeyi kurduk. En büyük amacımız hep aynı kalitede üretim yapabilmek” diye konuştu.