Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilciler, Çanakkale'ye akın etti. Gelibolu Tarihi Yarımadasındaki Şehitlikler ile Gökçeada İlçesinin yanı sıra Ege Bölgesinin tatil beldesinden dönüşe geçen tatilciler, Avrupa Yakasına geçmek isteyince Gestaş Feribot İskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri iskele meydanındaki trafik akışının aksamaması için yoğun mesai harcadı.

Kent merkezinde oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. saat başı olan seferlerini saatsiz olarak devam ettirip, oluşan uzun araç kuyruklarını eritmek çalışıyor.