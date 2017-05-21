Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta marketler olmak üzere gıda perakendecileri ve toptancılar tarafından ramazana özel gıda kolileri, farklı içerik ve fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu. Ramazan ayında gelenek hâline gelen ve hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği gıda paketlerinde fiyatlar 27,90 TL’den başlıyor, içeriğine göre 300 TL’ye kadar çıkabiliyor. CarrefourSA’nın, market kartı üyelerine yüzde 44 tasarrufla, 29,90 liradan sunduğu Klasik Ramazan Kolisinde; ayçiçek yağı, pirinç, kırmızı mercimek, pilavlık bulgur, çay, un, domates salçası, makarna, tuz ve gazlı içecek bulunuyor. Migros da 13, 20 ve 27 adet ürünün bulunduğu, 3 değişik koli seçeneği sunuyor. İçinde 13 adet ürün bulunan Bereket Kolisi 27,90 TL’den satılıyor. Bu kolide de un, pirinç, çay, küp şeker, tuz, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna, salça, bulgur, toz tatlı, soğuk çay ve gazlı içecek bulunuyor. Şok Market de uygun fiyatlı ve çeşitli ürünlerin yer aldığı erzak kolisini satışa çıkardı.

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı “Standart bir rakam Rami’de olmaz. 30-40 liradan başlayıp 250-300 liraya kadar koli var. Pirinç bugün 2-5 lira arası, kuru fasulye 5-12 arası, mercimek 3,50-3,60 seviyesinde, nohut 6-12 lira arasında oynuyor, bulgur 1,70-2 lira arası... Yani geçmiş senelerle hemen hemen aynı” diye konuştu.