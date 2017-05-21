Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sokakta çiğ süt satışını yasakladı. Yasağa rağmen bidon ve pet şişelerle süt satışı devam edince yeni bir karar alındı. Çiğ süt satılabilecek ama belirli şartları sağlayanlar tarafından. Vatandaşlar, bakkal, market ve AVM’lerde satılan sütü alıp gönül rahatlığıyla tatlı, yoğurt gibi geleneksel tatlarda kullanabilecek. 27 Nisan’da Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre, sadece izni olan işletmeler çiğ süt satabilecek. Bunun için hijyen kuralları uygun olana çiğ süt satış izin belgesi verilecek. Öncelikle satılacak sütün alındığı hayvanların sağlık sertifikaları bulunacak. Satış şartları da şöyle olacak:

¥ Çiğ süt, sağımdan itibaren 24 saat içinde tüketiciye ulaşmış olacak.

¥ Sağımdan hemen sonra 4 derecenin altındaki sıcaklıkta soğutulup, aynı sıcaklıkla nakledilecek ve satış sırasında da aynı sıcaklık korunacak.

¥ Çiğ sütün son tüketim süresi, ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçemeyecek.

¥ Çiğ süt, ayrıştırılmayacak, karıştırılmayacak.

¥ Farklı hayvanların sütü karıştırılıp satılamayacak.

¥ Otomatik makine ya da tek kullanımlık ambalajla satış yapılabilecek.

¥ Ambalajlıysa 500, değilse 200 kilometre uzaktan gelmesine izin verilecek.

¥ İşletmelerin uyumu, 31 Aralık 2017’ye kadar sağlanacak.