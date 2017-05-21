Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman içinde ya da kıyısında yaşamını sürdüren 7 milyon orman köylüsüne, orman ekosistemlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerle yeni gelir kapısı oluştu. Odun dışı orman ürünlerinin 2016 yılı sonunda 800 milyon TL’lik ülke ekonomisine katkısı sağlaması üzerine harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı tabii kaynakların akılcı ve sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde verimli kullanımı için önemli çalışmalar başlattı. Dünya sağlık Teşkilatı verilerine göre, çeşitli maksatlarla kullanılan bitki sayısı 20 bin civarında. Bunlardan 4 bini bitkisel ilaç olarak kullanılıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde odun dışı orman ürünleri çeşitlenmekte, artan ihracat yoluyla hem orman köylüsüne hem de ekonomiye daha fazla katkıda bulunur hale geldi.

EYLEM PLANLARI HAZIR

Bakanlığın çalışmasının temelinde, öncelikle orman, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi prensibi yer alıyor ve bu doğrultuda çeşitli stratejik hedefler belirlendi, eylem planları hazırlandı. Hazırlanan bu eylem planları ile ülkede bulunan ticari değeri ve kullanım çeşitliliği her gecen yıl artan bitkilerin doğal alanlarda geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanımının sağlanmasının yanında, geçimini tarımdan sağlayan yerel halkın ürün çeşitliliği ve gelir seviyesinin artırılması hedeflendi.

DEFNE ALANI YAYGINLAŞTI

Defne Eylem Planı ile 2016-2020 yılları arasında 13 Orman Bölge Müdürlüğünde 1.250 hektar (Ha) alanda Defne alanlarının rehabilitasyonu hedeflenirken 98 Ha olan 2016 yılı programı 105 Ha olarak gerçekleştirildi.

10 BİN MAVİYEMİŞ FİDANI

Maviyemiş-likapa Eylem Planı ile 2015-2019 yılları arasında 250 Ha alanda maviyemiş-likapa ormanı kurulması hedeflenip 2016 yılı sonuna kadar 23 Ha gerçekleşti. Trabzon OBM fidanlığında 10 bin maviyemiş fidanı üretildi.

Salep Eylem Planı ile 2014-2018 yılları arasında 150 bin Ha envanter planlanması hedefi bugüne kadar 57 bin Ha olarak gerçekleştirildi. 2016 yılında Burdur Bucak’ta 5 bin salep fidesi, Kastamonu’da 80 bin salep fidesi dikildi.

17 ŞEHİRDE TRÜF ORMANI

Trüf Ormanı Eylem Planı ile 2014-2018 yılları arasında 245 Ha trüf ormanı kurulması hedeflenip 2016 yılı sonunda 137 Ha olarak gerçekleşmişti. Eylem planı kapsamda 2 bin 500 kişiye eğitim verildi.

BİLİMSEL DEĞERİ TESPİT EDİLECEK

2016 yılı sonu itibariyle toplam 1.4 milyon hektar alanda 210 farklı türe ait odun dışı orman ürünlerinin envanter ve planlama çalışması yapıldı, bu yıl da çalışmalar devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı birinci Uluslararası Tıbbi Aromatik Bitkiler Kongresi gerçekleşti. Kongrenin ana teması “Tabii ve Sağlıklı Hayat” olarak belirlendi. Geleneksel bitkisel tedavinin doğduğu Anadolu’da geçmişten gelen bilgi birikimi dikkate alınarak şimdiye kadar yapılan bilimsel araştırma sonuçları, sektörün güncel problemleri, bireysel ve kurumsal tecrübeler değerlendirilecek, geleceğe yönelik milli hedef ve stratejilere odaklanılması yönünde çalışılacak. Tıbbi ve aromatik bitkilerin bilimsel katma değeri tespit edilecek.

800 MİLYON TL KATKI

Türkiye’de 3 bin 649’ü endemik 11 bin 466 doğal bitki türü bulunuyor. Türkiye’de özellikle bitki biyolojik çeşitliliği açısından yüzde 32 edemizim oranıyla dünyada önemli bir yere sahiptir. 2016 yılı sonunda orman köylüsüne 220 milyon TL katkı sağlandı. Odun dışı orman ürünlerinin 2016 yılı sonunda 800 milyon TL’lik ülke ekonomisine katkısı oluşmuştu.