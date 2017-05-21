Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin başlattığı istihdam seferberliği yüzleri güldürürken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aktif ve pasif işgücü programlarıyla 5 milyon kişinin kapısını çaldı. Programlara katılanların yüzde 80'i iş sahibi oldu. Kuruma kayıtlı olup da 12 aydan uzun süreli iş arayanlar için de özel çalışma başlatıldı. İŞKUR, kapsamda olanlara en yakın hizmet birimine başvurarak kayıtlarını güncellemelerini isterken, sosyal yardım aileler içinde çalışabilecek durumda olanlara da hem eğitim hem iş teklifi yapıyor. Yıl sonuna kadar bir yılı aşkın süredir evde iş bekleyen tek bir vatandaş kalmayacak.

4 AYDA 1 MİLYON

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yılın ilk dört ayında 1 milyon istihdam oluşturulduğunu belirterek, hedefe ulaşmada sorun olmadığını söyledi. İŞKUR da hem kamu hem özel sektör aracılığıyla seferberliğe destek vermeyi sürdürürken, hedef politikalarını da ihtiyaçlara göre güncelliyor. İşsizlere yönelik hizmetlerin daha etkin, verimli ve dinamik hale getirilmesi için kurumun aktif kayıtları da güncellendi. "Her işsizin bir iş ve meslek danışmanı olacak" ilkesiyle iş ve meslek danışmanları tarafından kayıtlı işsizlerle daha etkin ve sık irtibat kuruluyor. 12 aydan daha uzun süreli işsiz olan kişilerin İŞKUR ile daha sık irtibata geçmesi sağlanarak, bu hedef kitleye yönelik yeni politikalar devreye konuluyor, hizmetler çeşitleniyor.

KAYITLAR GÜNCELLENDİ

Türkiye genelinde imzalanan protokollerle iş arayanlar kuruma gelmeden 100'e yakın noktadan hizmet alabiliyor. İŞKUR, sosyal yardım alanlar arasında belirlenen 'çalışılabilirlik' kriterlerine sahip kişilerin kaydını alarak en uygun işin bulunmasını sağlıyor. Sosyal yardım alanlar kurum kanalı ile işe yerleştirildikten sonra sosyal yardım hemen kesilmiyor. Sosyal yardım alanlar, işe yerleştirildikten sonra brüt asgari ücretin üçte biri kadar sosyal yardım almaya devam ediyor. Arz-talebin birleştirilmesi için artık yerel aktörler de devreye giriyor. İşini kurmak isteyen gençlere de danışmanlık hizmeti veriliyor. İş arayıp bulmada özel takip sistemi kuruluyor.

HER EVDEN BİR KİŞİYE İŞ İMKÂNI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Kurulu'nca destek sağlanan ailelerde çalışacak durumda olanlar sosyal yardım sistemi üzerinden İŞKUR'a kaydediliyor. Sistemle her evden bir kişiye istihdam oluşurulması sağlanırken, kurum bu listedekileri mesleki eğitim veya diğer aktif işgücü programlarına tabi tutuyor. Eğitimlerin ardından da üç iş teklifinde bulunuluyor. Bu üç iş teklifini de kabul etmeyenlerin aldığı nakdi düzenli sosyal yardımlar 1 yıl süreyle kesiliyor.

(Sabah)