Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, basına yaptığı açıklamada,  ABD'nin TPP ticaret anlaşmasından çekilmesinin ardından, kapılarının diğer  ülkelere açık olduğunu belirtti.

Kapılarının ABD'ye de her zaman açık olduğunu söyleyen McClay,  birliğin 11 üyesinin ticaret bakanları tarafından, TPP ticaret anlaşmasıyla  ilgili hazırlanan görüş ve önerilerin, kasım ayında Vietnam'da düzenlenecek  toplantıda görüşüleceğini kaydetti.

12 ÜLKE ARASINDA SERBEST TİCARET
McClay, üye ülkelerin, ekonomik ve startejik açıdan anlaşmanın  kendileri için önemini değerlendireceklerini ifade ederken, tüm üyelerin, daha  geniş çaplı bir anlaşma için birlikte çalışmaya istekli olduğunu sözlerine  ekledi.

Japonya, ABD, Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam tarafından şubat 2016'da imzalanan TPP Anlaşması, Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan 12 ülke arasındaki ticari sınırlamaların kaldırmasını ve serbest ticaretin kolaylaştırılmasını öngörüyordu.

ABD, ocak ayında Başkan Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.