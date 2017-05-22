Kapalıçarşı'da 3,5770 liradan alınan dolar 3,5790 liradan satılıyor. 4,0060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0080 lira olarak belirlendi.
Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6110 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0080 lira olmuştu.
Dolar güne nasıl başladı?
22.05.2017 - 09:13 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5790, avro 4,0080 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5770 liradan alınan dolar 3,5790 liradan satılıyor. 4,0060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0080 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar,
475669 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/475669.aspx
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