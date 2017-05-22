Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5770 liradan alınan dolar 3,5790 liradan satılıyor. 4,0060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0080 lira olarak belirlendi.

Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6110 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0080 lira olmuştu.