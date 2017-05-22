Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut çalışanlar 2 seçenekten birini tercih edecek. İsterse eski sistemde kalacak, isterse de yeni sisteme geçiş yapacak. Yeni sisteme geçmek isteyenler, işverenle masaya oturup 2 seçenekten biri üzerinde anlaşacak. Ya çalışan o zamana kadar olan tazminatını alacak ya da işveren bütün haklarını yeni sisteme devredecek.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni düzenlemenin işleyişini şöyle anlattı: "Halen çalışanlar eski sistemde kalabilecek. Mevcut 13 milyonluk çalışan, işvereniyle anlaşırsa 'Orayı sıfırladım ve buraya sıfırdan başlıyorum' diyecek ve yeni sisteme girecek veyahut da 'Haklarım buraya devredilecek ve ne zaman istiyorsam haklarımı bu sistemden alacağım' diyecek." Kıdem tazminatına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ilk kez sigortalı olanlar otomatik olarak yeni sisteme girecek. (Takvim)