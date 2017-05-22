Şirket açıklamasına göre, AnadoluJet yolcuları, ramazana özel düzenlenen kampanyada 22-24 Mayıs'ta aldıkları biletlerle 27 Mayıs-20 Haziran'da diledikleri noktaya yüzde 50 indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek.
Kampanya, AnadoluJet'in ortak uçuşlar hariç tüm uçuşlarında geçerli olacak. Aktarmalı uçuşlar ve Ercan hatları kampanyaya dahil edilecek.
AnadoluJet'ten ramazana özel yüzde 50 indirim
22.05.2017 - 13:28 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AnadoluJet, ramazana özel kampanyasıyla müşterilerine yüzde 50 indirimli uçma fırsatı sunuyor.
Şirket açıklamasına göre, AnadoluJet yolcuları, ramazana özel düzenlenen kampanyada 22-24 Mayıs'ta aldıkları biletlerle 27 Mayıs-20 Haziran'da diledikleri noktaya yüzde 50 indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : AnadoluJet,
475762 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/475762.aspx
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