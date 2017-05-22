Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket açıklamasına göre, AnadoluJet yolcuları, ramazana özel düzenlenen kampanyada 22-24 Mayıs'ta aldıkları biletlerle 27 Mayıs-20 Haziran'da diledikleri noktaya yüzde 50 indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya, AnadoluJet'in ortak uçuşlar hariç tüm uçuşlarında geçerli olacak. Aktarmalı uçuşlar ve Ercan hatları kampanyaya dahil edilecek.