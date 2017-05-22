Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkel, Berlin'de yaptığı konuşmasında euronun Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) genişlemeci politikası nedeniyle ucuz olduğunu ve bu durumun Alman ihracat mallarını ucuz hale getirdiğini belirtti. Bunun açıklamamnın ardından euro, erken işlemlerde kaydettiği kaybını geri alarak dolar karşısında altı ayın zirvesine tırmandı.

Euro, haftanın ilk işlem gününde erken işlemlerde 11162'ye kadar gerilemesinin ardından, TSİ 14:23'te 1.1246 seviyesine tırmanarak altı aydan bu yana görülen en yüksek seviyesini gördü.

Türk Lirası karşısında ise yüzde 0.2'lik düşüşle 3.99 seviyesinden işlem görüyor. (BloombergHT)