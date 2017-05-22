Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ta 10 yılını geride bırakan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün araştırma geliştirme alanında bir atılım yapmasını ve ODTÜ'nün 60 yılı aşkın birikimi ile Türkiye'nin Ar-Ge politikalarına yön veren öncü rolünün KKTC'ye taşınmasını amaçladıklarını ifade etti.

KALTEV'in, KKTC'deki 90 bin üniversite öğrencisi ve yüzlerce araştırmacıyı inovatif ve üretken bir yapılandırmada buluşturmak için önemli bir atılım olduğunu vurgulayan Kök, Türkiye Cumhuriyeti makamları ile yapılan görüşmeler sonucu projenin finansmanının sağlandığını, KALTEV Yatırım Protokolü'nün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile imzalandığını aktardı.

Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün mevcut araştırma gruplarını ve önceliklerini kapsayacak, güncel dünya sorunlarına odaklanan yenilikçi çalışmalara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandığını aktan Kök, "KALTEV, bünyesinde teknolojik üretim gerçekleştiren firmalar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve dünyanın sorunlarına çözüm getirmek için çalışan inovatif araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlıyor. KALTEV’in öncelikli araştırma alanları bilişim, enerji, modern tarım ve güvenlik olarak belirlendi." bilgilerini paylaştı.

Vadinin Ar-Ge kompleksinin, detaylı bir mimari yarışma süreci sonucunda belirlenen fütürist, iddialı ve yenilikçi projesi ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü arazisinde inşa edileceğini kaydeden Kök, yapım süreci kapsamında KALTEV Ar-Ge kompleksinin 15 bin 700 metrekare kapalı alana sahip olacağını bildirdi.

Rektör Kök, KALTEV Ar-Ge Kompleksi'nin ilk etabının Eylül 2018, ikinci etabının ise Eylül 2019'da hizmete alınmasının planlandığını bildirdi.

"ZEYTİN AĞACINDAN İLHAM ALDIK"

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal da ODTÜ'nün 61'inci yılında KKTC'yi Kalkanlı Teknoloji Vadisi ile buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünyanın hızla değiştiğine işaret eden Baykal, konum ve olanaklarıyla adaların, tarih boyunca ticaretin ve ekonominin merkezi olduğunu, dünyaya teknoloji ve bilim ihraç eden, inovasyonla var olan adaların merkez konumunu koruyabildiğini söyledi.

"Bizler inanıyoruz ki varlığını dünyaya her alanda ve daima daha güçlü kanıtlamasını istediğimiz adamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, teknoloji ve bilim temelli üretimle, inovasyonla ve girişimcilikle dünyada Ar-Ge ve teknoloji gündemine yön veren adalardan olabilir." diyen Baykal, dünyanın çeşitli ülkelerinden on binlerce öğrenci ve araştırmacının KKTC'ye geldiğini ancak bu değerli Ar-Ge potansiyelinin anlamlı bir değer oluşturma imkanı bulamadan adadan ayrıldığını söyledi.

"BÖLGENİN İLK TEKNOLOJİ VADİSİ"

Baykal, "Kuzey Kıbrıs'ta bilim ve teknoloji üretimi odaklı kalkınma devrimini tetiklemek üzere bugün, ilk kıvılcımı çakıyoruz ve 'ODTÜ'nün Silikon Vadisi yok ama Kalkanlı Teknoloji Vadisi olacak' vizyonuyla doğan ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin temelini atıyoruz." dedi.

Baykal, şu bilgileri paylaştı:

"KALTEV, Kuzey Kıbrıs'ta araştırma geliştirme odaklı kalkınma atılımı için öncü bir adımdır. KALTEV, yalnızca adanın değil, bölgenin de ilk teknoloji vadisi. Fikri geliştirirken vadimizden, özellikle de bütün medeniyetin mimarı sayılan zeytin ağacından ilham aldık. Zeytin ağacının yıllar içinde güçlenerek daha çok ürün vermesi gibi KALTEV de yıllar içinde büyüyüp gelişecek ve Kuzey Kıbrıs'ı üreten, araştıran, geliştiren paydaşlar için bir çekim merkezi haline getirecek. KALTEV logomuzda zeytin ağaçları ile teknolojiyi bütünleştirirken üretken, köklü ve binlerce yıl var olacak bir teknoloji adası hayal ettik. Kuzey Kıbrıs’ta girişimcilik ile ivme kazanan bilim ve teknoloji odaklı üretimi güçlendirmeyi KALTEV ile hedefliyoruz."

İzolasyonları aşmanın en etkili yollarından birinin bilim ve teknoloji olduğunu vurgulayan Baykal, "Takdir edersiniz ki bilim izolasyon tanımaz. Dünyaya değer katan evrensel ölçekte bilimsel üretimlerle izolasyonların üstesinden gelebileceğimizi biliyor ve bu başarının Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nden geçeceğine inanıyoruz. KALTEV'in Kuzey Kıbrıs'a katabilecekleri ve KALTEV sayesinde aşacağımız engeller bizi umutlandırıyor." diye konuştu.

Baykal, "KKTC, KALTEV ile bir teknoloji adası olacak. Vadi ile global bir teknoloji ve inovasyon merkezi hayal ediyoruz. KKTC'nin jeopolitik konumundan dolayı Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu'dan global şirketleri buraya çekerek, araştırma, geliştirme ve inovasyonun merkezi olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEKTÖR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kalkanlı Vadisi'ne inşa edilecek KALTEV ile KKTC'yi bilim ve teknoloji odaklı kalkınma ile buluşturma, istihdam olanaklarını geliştirme, dünyanın her yerinden araştırmacı ve girişimcileri KKTC'ye çekme hedefleniyor. KALTEV'in bölgenin ilk teknoloji vadisi olarak teknoloji ile kalkınan bir ekonomi için tüm paydaşları bir araya getirmesi planlanıyor.

KALTEV Ar-Ge Kompleksi, iki aşama halinde iki yıl içinde tamamlanacak. Projenin finansmanı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi arasında imzalanan protokol kapsamında sağlanacak.

KALTEV yapısında yer alan ofis ve çalışma alanları ile rekabetçi firmaları KKTC'ye çekerken, laboratuvar ve stüdyolar; araştırmacılar, girişimciler ve fikir geliştirenler için KALTEV'i çekim merkezi haline getirecek. KALTEV bünyesinde yer alacak firmalar için sektör temsilcileri ile görüşmeler sürüyor.