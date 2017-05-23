Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Çin’in en büyük 12 seyahat acentasının sahibi Wanda Group, Türkiye’de turizm yatırımı için ilk adımı attı. Grup, Güneşli Basın Ekpres Yolu’nda 2 blok halinde yükselen 150 odalı otel ile 320 rezidanstan oluşan Wanda Vista İstanbul projesini işletecek. Yılda 44 milyon Çinlinin seyahatine aracılık eden Grup, yıllık 150 bin kapasiteli otel projesiyle Türk turizmine de önemli katkı sağlamayı amaçlıyor. Wanda Hotels & Resort’un Wanda Reign, Wanda Vista, Wanda Realm ve Wanda Jin markaları altında Çin’de 104 oteli bulunduğunu anlatan Wanda Group Başkan Yardımcısı Ning Qi Feng “Çin’de 17 Wanda Vista oteli işletiyoruz ve beş yıl içinde Çin dışında 6 yeni Wanda Vista oteli açmayı planlıyoruz. Wanda Vista İstanbul, Wanda Hotels & Resort’un global pazarlardaki ilk markası olacak ve İstanbul’u dünyanın diğer birinci sınıf şehirleri Chicago, Los Angeles, London, Sydney ve Gold Coast izleyecek” dedi. 150 milyon dolar yatırım değeri olan projenin 2018’in son çeyreğinde açılması planlanıyor.