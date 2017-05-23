Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “GSM operatörlerine, Evrensel Hizmet Fonu kapsamında, nüfusu bin 500’ün altındaki yerlere hizmet götürmesi için destek vereceğiz” dedi. ASELSAN’la yapılan protokolle birlikte başlayan yerli baz istasyonu üretimi konusundaki çalışmaları anlatan Bakan Arslan “ULAK olarak adlandırdığımız projenin prototipleri çıktı. Testler yapıldı. Seri üretime başlanıyor. Bin 472 noktaya yerli baz istasyonu kurulacak. GSM operatörleri, nüfus az olunca oraya hizmet götürmüyorlardı. Biz, fon kapsamında destekleyip, vatandaşa hizmet götürülmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Bu arada Bakan Arslan, ‘Wikipedia’ yasağıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Talebimiz çok net, yanlış bilgiyi kaldırın, doğru bilgiyi koyun. Herkes oraya bilgi giriyor. Gönüllü editörler de, yanlış bilgileri düzeltiyor. Wikipedia, yanlış bilgiyi düzeltebilecek Türkiye’deki editörlerin girişini engelledi. Asıl sıkıntı bu. Dünyada, Türkiye’yi terör örgütleri ile birlikte hareket ediyor algısı oluşturma gayreti var. Ne yazık ki bu işin bir parçası oldular. Durum ortada, gereğini yaparlarsa biz de açarız.”