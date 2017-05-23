Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arçelik AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Arçelik AŞ, Tata’nın ana hissedarı olduğu Voltas ile ortaklık anlaşması imzaladı.

100 milyon ABD doları sermaye ile kurulacak yeni şirkette Arçelik’in bağlı ortaklığı Ardutch BV’nin ve Voltas’ın yüzde 49 eşit payları bulunacak. Koç Holding ve Tata Investment Corporation Ltd. ise yüzde 1’er hisse ile ortaklıkta yer alacak.

Arçelik’in üretim teknolojisi alanındaki yetkinliği ile Voltas’ın Hindistan pazarındaki tecrübesini ve güçlü dağıtım ağını bir araya getirecek olan şirket, ürünlerini 1,3 milyar nüfuslu ülkede tüketicilere sunmaya hazırlanıyor.

Ortaklık anlaşması, 23 Mayıs’ta Voltas’ın merkezinin de bulunduğu Bombay’da Koç Holding, Arçelik AŞ, Tata ve Voltas’ın üst yönetimlerinin katıldığı imza töreniyle duyuruldu.

Bu ortaklık anlaşması kapsamında, Hindistan’da kurulacak fabrikada buzdolabı üretimi gerçekleştirilecek. Ortak şirket, Arçelik fabrikalarında üretilen ana beyaz eşya ürünlerinin satışını da yapacak.

"TATA İLE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, son yıllarda ekonomik güç merkezinin Asya’ya kaydığını ve bölgenin yeni yatırımlar için cazibe merkezi olduğunu yakından izlediklerini belirterek, "Gerek demografik gerekse ekonomik potansiyeli ile Hindistan, bu bölgenin en önemli pazarı ve ülkenin uluslararası projeksiyonlarda 2050 yılına kadar dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacağı öngörülüyor. Görüyoruz ki 1,3 milyar nüfusuyla Hindistan, beyaz eşya pazarı açısından da büyük bir potansiyel sunuyor." ifadelerini kullandı.



Arçelik AŞ’nin bu önemli iş birliği ile Güney Asya pazarındaki büyüme stratejisini güçlendiren ve rekabetçiliğini artıran stratejik bir adım attığını aktaran Ebiçlioğlu, şunları kaydetti:

"7 ülkedeki, 18 üretim tesisi ile küresel büyüme yolculuğunu sürdüren Arçelik AŞ, bugün 145 ülkede satış faaliyeti gösteriyor. Gururla ifade etmek isterim ki, global markamız Beko, Arçelik’in küresel büyüme yolculuğuna ivme kazandırıyor. Bugün bu yolculuk daha da etkileyici bir boyut kazanıyor. Hindistan’ın en büyük şirketler topluluğu Tata ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Böylelikle şirketimiz Hindistan pazarına güçlü bir şekilde giriş yapıyor. Bu iş birliğiyle global markamız Beko’nun bu pazardaki etkinliğini artırırken sadece üretim yapmakla kalmayacak, bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji gücümüzü Güney Asya pazarına da taşıyacağız."

"VOLTAS BEKO"

Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, "Hindistan yatırımımızla tarihi İpek Yolu’nu Beko Yolu yapma stratejimizde çok önemli bir adım daha attık. Farklı kültür ve coğrafyalardan çok yetkin insan kaynağını aynı potada birleştiren şirketimizin etki alanına Hindistan da eklendi. İş planımız kapsamında 2018 yılının sonuna kadar üretime başlamayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında fabrikalarımızda üretilen Beko markalı ürünlerimizi Hindistan’a ihraç ederken, ‘Voltas Beko’ markasıyla satışa sunacağız. Sıfırdan kurulacak fabrika yatırımımızla, ortak şirketimizin Hindistan’da 10 yıl içinde 1 milyar doları aşan ciroya ve yüzde 10’nun üzerinde pazar payına ulaşmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tata Yönetim Kurulu Üyesi ve Voltas Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Ishaat Hussain ise dayanıklı tüketimin Voltas için önemli bir iş kolu olduğunu ve bu alandaki ortaklığı, Koç Topluluğu’nun bir parçası olan Arçelik AŞ ile gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Arçelik’in güçlü teknolojisi, global üretim ve tedarik kabiliyetleri ile Hindistan pazarında üstün özellikli ürünleri müşterilerimizle buluşturacağız. Bu ortaklık, aynı zamanda pazarda çok iyi bilinen Voltas’ın marka algısının ve dağıtım gücünün daha da artmasına katkı sağlayacak. Ortaklığımızdan aldığımız güçle Hindistan beyaz eşya pazarında liderlik için çalışacağız." ifadelerini kullandı.