Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dunduro, ülkedeki turizm potansiyeli ve yatırım alanlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mozambik'in turizmi ve yatırımı destekleyerek uluslararası alanda yerini almak istediğini kaydeden Dunduro, ülkenin son yıllarda Güney Afrika'daki en büyük turistik destinasyonlardan biri haline geldiğini ifade etti.

Ülkenin 2 bin 700 kilometrelik sahiliyle büyük bir turizm potansiyeli barındırdığını belirten Dunduro, bunu değerlendirebilmek amacıyla 2000 yılında Turizm Bakanlığının kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Dunduro, turizmin, Portekiz sömürge döneminden bu yana ülke için ciddi gelir kaynağına dönüştüğüne dikkati çekerek, geçmişte yaşanan siyasi kriz sebebiyle sektörün ciddi yara aldığına değindi.

Bazaruto, Quirimbas takımadaları ve Niassa Gölü'nün ülkedeki önemli turistik merkezler arasında bulunduğunu dile getiren Dunduro, Mozambik'in turizm alanında diğer ülkelerle yarışabileceğini ve turizmin Mozambik ekonomisi için dördüncü öncelikli gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

"Türkiye bize yardımcı olabilir"

Dunduro, Mozambik'in turizm alanında karşılaştığı en büyük sorunun insan kaynakları olduğunu belirterek, teknik bilgi, pazarlama ve konaklama alanında daha iyi bilgiyle dünya çapında önemli bir turizm merkezi haline gelinebileceğini vurguladı.

"Türkiye bize özellikle restorasyon, pazarlama ve konaklama alanında yardımcı olabilir. Bu yıl Türkiye'yle kültür ve turizm alanında iki farklı anlaşma imzaladık. Asya ve Avrupa'dan gelecek 1 milyon turistin Türkiye üzerinden gelmesini amaçlıyoruz." diyen Dunduro, Türkiye ile sağlık turizmi alanında da çalışmak istediklerini dile getirdi.

Seyahat ajanslarıyla ortaklıklar kurulmalı

Bakan Dunduro, her yıl dünyadaki Türk turist sayısının arttığına dikkati çekerek, "Türk turistlerin seyahat motivasyonunu anlamak, onların nelerden hoşlandığını, tercihlerini öğrenmek bu aşamada çok önemli." dedi.

Türk Hava Yollarının (THY) ülkeye giriş yapmasıyla önemli bir aşamanın geride bırakıldığını söyleyen Dunduro, tur operatörleri ve seyahat ajanslarıyla ortaklık kurulması gerektiğini ifade etti.

"İstanbul'da olanı burada da yapabiliriz"

Dunduro, Asya ve Avrupa'dan Afrika'ya gelmek isteyenler için Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine işaret etti.

Daha önce iki kez İstanbul'da bulunduğunu ve Maputo Koyu ve Pemba Koyu'nda İstanbul'dakine benzer bot turu gibi aktivitelerin düzenlenebileceğini dile getiren Dunduro, hazırlanacak turizm paketleriyle bunun sağlanabileceğini kaydetti.

Ülkenin tanıtımda medyanın önemine dikkati çeken Dunduro, Anadolu Ajansı (AA) gibi kuruluşların gösterdiği katkının buna büyük katkı sağlayacağını aktardı.

"Turizm sadece otel demek değil"

Turizm denildiğinde iyi bir altyapıdan da bahsedilmesi gerektiğini söyleyen Dunduro, "Turizm sadece oteller demek değil, havalimanları ve yollar da demek. Halihazırda Türk firmaları bu alanlarda bizlere katkıda bulunuyor. İyi ve kaliteli inşaat aynı zamanda turizmin büyümesi demek. Türk şirketleri altyapı alanında bize çok yardımcı olabilir." diye konuştu.

Dunduro, Mozambik'te son yıllarda inşaat alanında büyük bir patlama yaşadığına değinerek, "Türkiye'deki inşaat şirketlerinin kalitesinden haberdarız. Bu şirketleri ülkemize çekmek için çalışmak zorundayız." değerlendirmelerinde bulundu.

Mozambik'in güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Dunduro, Avrupa ülkelerinde yaşanan terör saldırılarına rağmen yatırımların sürdüğüne işaret etti.

Dunduro, "Mozambik, bazı bölgeleri hariç, genelde çok güvenli bir ülke. Ülkemize gelen turistler güvenle seyahat edebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki turizmcileri Mozambik'e davet eden Dunduro, fırsatları görmek isteyenlerin her yıl ekim ayında gerçekleştiren Uluslararası Turizm Fuarı'na katılabileceklerini bildirdi.