Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Maimi Belediye Binasında gerçekleştirilen imza töreninde Türel ve Regalado'nun yanı sıra çok sayıda Türk ve Amerikan toplum temsilcisi ile Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Özgür Altan da vardı.

Törenin ardından konuşma yapan iki belediye başkanı da imzaların hayırlı olması diledi ve atılan adımdan memnuniyetlerini bildirdi.

Türel ve Regalado, tören sonrası karşılıklı olarak birbirlerine hediyeler takdim etti ve aile fotoğrafı çekildi.

Kardeş şehir protokolünün imzalanması sürecinde Miami Belediye Başkanı Regalado, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Miami'ye Türel'i davet etmişti. Antalya-Miami kardeş şehir projesi, her iki kentin meclisleri tarafından daha önce kabul edilmişti.