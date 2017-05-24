Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk perakende sektörü, dünyada da hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’deki markaların çatı örgütü Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), “Yurtdışı Açılımı Toplantıları” ile sürece destek verdi. Toplantıda konuşan BMD Başkanı Sinan Öncel, “99 markamızın 110 ülkede 2 bin 500’ün üzerinde mağazası var. Sınır ötesi perakende operasyonlarını sürdüren Türk markaları, yıl sonunda 500 yeni mağaza hedefini aşacak. BMD üyesi 412 markanın, yurt içinde ise yaklaşık 70 bin mağazası var. Biz ürünlerimizi yüzde 8 KDV ile satıyoruz. Ancak kiramızı, yüzde 18 KDV ile ödüyoruz. Bunun indirilmesiyle ilgili hükümetimizden yaklaşım bekliyoruz” dedi.

LCW’de hedef 1.000 şube

“Patron Gözüyle Fırsatlar Nerede?” başlıklı oturumda konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise “İlk yurt dışı mağazamızı 2009’da Romanya’da açtık. Sekiz yılda yurt dışı mağaza sayımızı 322’ye çıkardık. Bu sayıyı 2023’te 1.000’e ulaştırıp, 6 milyar doları yurt dışından olmak üzere, toplamda 10 milyar dolar eşiğini aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

D’S, İLK 5’E GİRMEYE ODAKLANDI

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise, Damat, Tween ve D’S Damat mağazaları ile 70’i aşkın ülkede global yolculuklarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi. Orakçıoğlu, şunları söyledi: 2020’de yurt içinde 300, yurt dışında 400 olmak üzere toplamda 700 mağazaya ulaşarak, ciromuzu 1,2 milyar TL’ye çıkaracağız. Gelecek 5 yılda dünyada en çok konuşulan 5 markadan biri olmayı amaçladık.