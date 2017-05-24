Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

100 milyon ABD doları sermaye ile kurulacak yeni şirkette Arçelik’in bağlı ortaklığı Ardutch B.V’nin ve Voltas’ın yüzde 49 oranında eşit payları bulunacak. Koç Holding ve Tata Investment Corporation Ltd. ise yüzde birer hisse ile ortaklıkta yer alacak. Arçelik’in üretim teknolojisi alanındaki yetkinliği ile Voltas’ın Hindistan pazarındaki tecrübesini ve güçlü dağıtım ağını bir araya getirecek olan şirket, ürünlerini 1,3 milyar nüfuslu ülkede tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. Ortaklık anlaşması kapsamında, Hindistan’da kurulacak fabrikada buzdolabı üretimi gerçekleştirilecek. Ortak şirket, Arçelik fabrikalarında üretilen ana beyaz eşya ürünlerinin satışını da yapacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, 1,3 milyar nüfusuyla Hindistan’ın beyaz eşya pazarı açısından büyük bir potansiyel sunduğunu kaydetti.

Arçelik AŞ CEO’su Hakan Bulgurlu da “Hindistan yatırımımızla tarihi İpek Yolu’nu Beko Yolu yapma stratejimizde çok önemli bir adım daha attık. İş planımız kapsamında 2018 yılının sonuna kadar üretime başlamayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında fabrikalarımızda üretilen Beko markalı ürünlerimizi Hindistan’a ihraç ederken ‘Voltas Beko’ markasıyla satışa sunacağız. Sıfırdan kurulacak fabrika yatırımımızla, ortak şirketimizin Hindistan’da 10 yıl içinde 1 milyar doları aşan ciroya ve yüzde 10’nun üzerinde pazar payına ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.