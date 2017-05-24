Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Sur Yapı; Tempo City, Excellence Koşuyolu, Yeşilmavi ve Semt Bahçekent projelerinden sonra bu yılki beşinci projesini Topkapı’da hayata geçirecek. Yatırım değeri 300 milyon lira olan projede 224 adet konut ile 29 adet ticari alan yer alıyor. Kasım 2019’da teslim edilecek projede metrekare satış fiyatları 8 bin 500 TL’den başlıyor. Daire fiyatları ise 448 bin ile 2 milyon 315 bin TL arasında değişiyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 2017’yi ‘proje yağmuru’ yılı ilan ettiklerini belirterek “2016’da 4 projeye başlamıştık. Bu yıl ise hedefimiz her ay bir proje geliştirmek. Şu anda 5’inci projemizi satışa sunduk” dedi. Topkapı’nın İstanbul’un 5’inci kapısı olarak adlandırıldığını hatırlatan Elmas “Geçmişten bu yana ticaretin kalbi olan Topkapı, son yıllarda geliştirilen çok sayıda markalı konut projesiyle ön plana çıkıyor” diye konuştu. Topkapı’da üzerinde fabrika olan iki araziyi birleştirdiklerini anlatan Altan Elmas, bu kapsamda kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini söyledi. Eski bir fabrika arazisi olan Topkapı’daki araziyi 2 yıl önce Necmettin Boyner, İsmail Boyner, Aslı Boyner ile Eren Holding’den kat karşılığı ve hasılat paylaşım modeliyle aldıklarını kaydeden Elmas, şöyle konuştu: Ön lansman yapmadan satışa çıkan projemizde metrekare fiyatları bölgenin altında. Bölgede bitmiş projelerde metrekare fiyatı 9 bin 500 ile 10 bin TL civarındayken bizim projemizde bu fiyatlar 8 bin 500 TL’den başlıyor. Ayrıca 60 ay sıfır faiz, 120 ayda ise 0,45 faiz oranlarını uyguluyoruz.

20 PROJE, 1 MİLYAR LİRA CİRO...

Antalya projesiyle bu yıl 23 bin konutun üretimine başlayacaklarını anlatan Altan Elmas, hâlihazırda 15 projede satış ve inşaat çalışmalarının sürdüğünü, yıl sonuna kadar da satışı başlayacak proje sayısının 20’yi bulacağını söyledi. Bu yıl 3 projenin teslim edileceğini ifade eden Elmas “Elimizde metrekare fiyatı 3 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen 15 proje var. Yılsonu hedefimiz 1 milyar lira ciro. Mayıs itibarıyla 350 milyon lira ciroya ulaştık” değerlendirmesini yaptı.

56 farklı seçenek

3 ile 11 kat arasında değişen 8 bloktan oluşan projede 49 ile 456 metrekare aralığında 56 farklı daire tipi yer alıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 dairelerin bulunduğu projede ticari alanlar 38 ila 760 metrekare büyüklüğünde. Metrobüs ve metroya yakın olan proje, Koç Üniversitesi Hastanesinin de yanı başında yer alıyor.

Projede 1+1 daire fiyatları 448 bin ile 655 bin lira, 2+1 daire fiyatları 709 bin ile 1 milyon 582 bin lira, 3+1 daire fiyatları 1 milyon 46 bin ile 2 milyon 13 bin lira, 4+1 daire fiyatları da 1 milyon 786 bin ile 2 milyon 315 bin lira arasında değişiyor. Kampanyalı ödeme planı ise şöyle: Yüzde 10 lansman indirimi ile 709 bin TL olan 81 metrekare 2+1 daire için hiç peşinat ödemeden 60 ay sıfır faiz imkanı ile aylık 7 bin 90 TL taksit ödenerek konut sahibi olunabiliyor. 120 ayda ise 0.45 vade ile aylık 4 bin 596 TL taksit ödenerek konut sahibi olunabiliyor. Bu daireler için taksitler haricinde 6 ay sonra 106 bin 350 TL, 12 ay sonra 106 bin 350 TL, 24 ay sonra 70 bin 900 TL vade farksız ara ödemeler gerçekleştiriliyor. Ayrıca, tamamı peşin ödemelerde lansman indirimine ek yüzde 10 indirim ile bu daire için 638 bin TL ödenerek konut sahibi olunabilir.