Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı için üretim ve satış bölümlerinde gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Günlük 125 bin pideyi satışa sunabildiklerini belirten İlkbahar, bu sene pide satışlarında geçen seneye göre yüzde 30'luk artış beklediklerinin altını çizdi.

İlkbahar, yumurtalı pidelerin kilogramının 2 lira 80 kuruş olduğuna işaret ederek, "Halk Ekmek olarak herkes yiyebilsin diye bu sene pidelere zam yapmadık. Vatandaşlar 250 gram pideyi Halk Ekmek satış noktalarından geçen seneki fiyat olan 70 kuruştan alabilecekler. Pidelerimiz el değmeden üretiliyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bunları tüketebilir." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın 400 büfe ve 9 butik satış noktasıyla hizmet verdiğini anlatan İlkbahar, birkaç ay içinde yeni mağazaların da açılacağını bildirdi.

İlkbahar, ramazan ayında mağazalarında 44 çeşit ürünü satışa sunacaklarını, vatandaşların uygun fiyatlardan bunları alabileceğini belirtti.

Günlük 1 milyon ekmek üretimi yapabildiklerini ifade eden İlkbahar, ekmek fiyatlarına zam yapılması yönünde herhangi bir çalışmalarının olmadığını kaydetti.