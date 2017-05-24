Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü Nisan ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre müdürlüğe bağlı Bartın’da nisan ayı içerisinde 261 konut satışı yapıldı. Mart ayında 240 konutun satıldığı ilde konut satışlarında artış yaşandı. Müdürlüğe bağlı Zonguldak’ta konut satışları nisan ayında 509 adet gerçekleşirken, Karabük’te ise 411 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde de konut satışları 2017 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 114 bin 446 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 66 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 364 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 7 bin 170 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 18 konut ile Şırnak oldu.