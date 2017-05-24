Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OYAK Maden ve Metalürji Grubu şirketlerinden İsdemir’in basınç enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilmesini sağlayacak TRT projesi ‘Sürdürülebilirlik Ödülleri’ kapsamında büyük ödülün sahibi oldu. Erdemir adına ödülü alan EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet yaptığı konuşmada, kurumun enerji ve kaynak verimliliği alanında yaşattığı katma değere dikkat çekti ve “Erdemir ve grup şirketleri sektör hacminin dörtte birini üreterek Türkiye maden metalurji sektörüne liderlik etmektedir. Bulunduğu konum vasıtasıyla bir enerji verimliliği devrimi başlatma ve maden metalurji sektörünü dönüştürme gücüne sahiptir” dedi.

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Baktır, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Erdemir ve grup şirketlerimizin iş stratejilerinin temelinde sürdürülebilirlik var. Enerji verimliliği alanındaki yeni uygulamalarımızı bu vizyonla hayata geçiriyor, yatırımlarımızı ve sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürülebilirliği esas alan bu bakışla şekillendiriyoruz” diye konuştu. TRT projesinin, çevre için katma değer yaşatan ve rekabet avantajı sağlayan örnek bir yatırım olduğunu belirten Baktır, “Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, enerji yönetiminde uzun yıllara dayanan çalışmalarımızı yenilikçi uygulamalarla sürdüreceğiz. Bugün EBRD tarafından verilen bu ödül de grubumuzun sürdürülebilirlik vizyonunun bir sonucudur” dedi.

EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri hakkında: Her yıl organize edilen EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri Banka müşterileri arasından EBRD performans hedeflerinin ötesinde çevre ve sosyal konuların çözümü, enerji verimliliği ve iklim değişimi gibi konularda üstün başarı göstermiş projeleri ödüllendirmektedir. 2017 yılında 4 kategoride yaklaşık 40 proje aday gösterilmiş ve kazananlar önde gelen bağımsız finans ve sürdürülebilirlik uzmanlarından oluşan bir komite tarafından seçilmiştir. Ödüller 9-11 Mayıs tarihleri arasında Kıbrıs Lefkoşa’da düzenlenen EBRD Yıllık Genel Kurul Toplantısı kapsamındaki törenle sahiplerine sunulmuştur.

