Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koç Holding tahmini 1.75 milyar TL'ye denk gelen 107 milyon adet hisse satışı için işlem başlatırken, Sabancı Ailesi, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Sabancı Holding hisse satışında bulundu.

Koç Ailesi, Koç Holding'te hızlandırılmış ön talep yoluyla 107 milyon adet hisse satışı için işlem başlattı.

Satış işleminin 15,87 TL-16,38 TL aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Satış için yalnızca Citi yetkilendirilirken rakam yaklaşık 1,75 milyar TL olarak hesaplanıyor.

HEDEF ARALIK PİYASA FİYATINA YAKIN

Koç Holding'in 17,18 TL'yi test ederek tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı 24 Mayıs Çarşamba seansının kapanış fiyatı ise 17,02 TL'ydi. Bu kapanış fiyatına göre öngörülen aralık alt bantta yüzde 6,76 üst bantta yüzde 3,77 iskonto taşıyor.

Koç Holding'in tamamının yüzde 68,51'ine sahip olan Aile'nin bu satışını gerçekleştirecek olan üyeleri arasında Mustafa Koç, Suna Kıraç, Ömer Koç, Ali Koç ve Caroline Koç bulunuyor.

Satıştaki hisseler, Aile'nin toplam hisselerinin yüzde 6,16'sına denk geliyor. Koç Holding'in ise yüzde 4,22'si.

SABANCI DA SATIYOR

Koç'tan sonra Sabancı Ailesi de yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Sabancı Holding hisse satışında bulundu. Açıklamayı Ünlü&Co yaptı.

Bloomberg'e yapılan açıklamaya göre Sabancılar hisseleri Çarşamba günü kapanışa göre yüzde 4 iskontolu sattı. Satış 21 uluslararası kurumsal yatırımcıya yapıldı.

Hisselere yatırımcılarından 1,8 katı talep geldi.