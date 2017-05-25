Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 5 aydır yükseliş trendinde hareket eden ve mayısta da bu trend içindeki hareketini devam ettiren BIST 100 endeksi, rekorlara doymuyor.Uzmanlar, ilk hedef olan 98.000'in aşılması durumunda 100.000 psikolojik direncinin hedefe gireceğini söylüyordu. Bu sabah borsadan gelen haber ise bu beklentiyi doğru çıkardı.

AÇILIR AÇILMAZ REKOR GELDİ 98 BİNİ AŞTI

Açılır açılmaz 97.718 olan kapanış rekorunun üzerine çıkan BİST endeksi 98.181’i gördü. BİST endeksi daha sonra gerilese de 98 binin üzerinde tutundu.

