Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IKEA’nın CEO’su Peter Agnefjall istifa, dört yıldır devam ettiği görevini, şirketin Arz Zinciri Müdürü Jesper Brodin'e bıraktı. Ikea yönetim kurulu başkanı Lars-johan Jarnheimer Financial Times’a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Jesper kendi tarzını yansıtacak olsa da stratejik olarak şirkette bir değişim yaşanmayacak'' açıklamasında bulundu.IKEA’nın önümüzdeki yıllarda satışlarını 50 milyar euro seviyesine çıkarma gibi bir hedefi bulunuyor. Şirket ABD ve Çin’de online mağaza konseptine yöneliyor.Yeni CEO Brodin ise yaptığı açıklamada, “Uzun süreli bir perspektife ihtiyacımız var. Şu an dünyada pek çok yeni değişim yaşanıyor” açıklamasında bulundu.

İSTİFA GEREKÇESİ

22 yıldır Ikea’da bulunan Agnefjall ise istifasının sonunda yaptığı açıklamada, “Bir noktada bırakmanız gerekiyor. Az çok yılın 365 günü çalıştım. Günde 15-16 saat mesaiden bahsediyoruz. Görevi Jesper’a bırakmak gayet iyi geliyor” ifadesini kullandı.74 yıllık IKEA tarihinde yeni CEO Jesper Brodin bu görevi üstlenen 6. kişi oldu.IKEA’nın İstanbul’da iki, Bursa, Ankara, İzmir, Bodrum ve Adana’da mağazaları bulunuyor.

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