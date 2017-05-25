Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesini kazanan Yüksel Proje Uluslararası AŞ çalışmalarına başlıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ihalede en yüksek puanı alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ ile sözleşme imzalandı.

Çalışmalara hızla başlayacak Yüksel Proje Uluslararası AŞ, etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yaparak zemin verilerini tespit edecek.

Mühendislik projelerinin 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. İstanbul Boğazı'nda suyun altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

HATTAN GÜNDE 6,5 MİLYON YOLCU YARARLANACAK

Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin bir ayağı Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM Otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık kavşağına bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.



Tünel, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-işlet-devret modeliyle yapımına başlandıktan sonra 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa yakasında İncirli'den Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.

4 FİRMA TEKLİF VERMİŞTİ

Proje ihalesinde 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığı 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığı 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ 28 milyon 835 bin lira teklif vermişti.