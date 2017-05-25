Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 600,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 3,09 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,43 ile elektrik, en çok gerileyen ise holding ve yatırım oldu.

Güne, Koç Holding ve Sabancı Holding hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle negatif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde 97.393,69 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 azalışla 97.712,94 puandan tamamladı.

Koç Holding ailesinin yurt dışında kurumsal yatırımcılara hisse satışı yapacağı haberi ile Koç Holding hisseleri günü yüzde 6,52 değer kaybıyla 15,91 TL'den, Sabancı Holding hisseleri de yüzde 3,42 azalışla 10,72 TL'den tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde mayıs ayı ekonomi güven endeksi, yurt dışında ABD ilk çeyrek büyüme ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 96.000 seviyesinin destek, 98.200'ün ise direnç, konumuna geldiğini dile getirdi.