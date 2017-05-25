TBMM’ye sevkedilen Adalat Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni iş kanunu yasa tasarısına göre işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya gidilecek. Eğer arabulucu ile sorun çözülürse, işçiler mahkemelerde yıllarca süren davalarda kazandıkları tazminatları 3 hafta gibi kısa bir sürede alabilecek.
Arabulucuda soruç alaınamazsa taraflar dava açma yoluna gidebilecek. Buna karşın, arabulucuya gisilmeden açılan davalar usulden reddedilecek.
Arabuluculuk başvurusu, 1 ay içinde işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılacak.
Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise başvurular, adalet komisyonlarınca belirlenecek yazı işleri m-üdürlüklerine yapılabilecek.
400 BİN DAVA DOSYASI ARABULUCULUK YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLİR
Meclis'e gönderilen tasarı yasalaşırsa, ortalama 400 bin dava dosyasının arabuluculuk yoluyla çözülmesi bekleniyor.
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında "arabuluculuk" dönemi başlıyor
Hükümet, çalışanları yakından ilgilendiren yeni bir meseleyi meclise sevk etti. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni iş kanunu tasarısı ile işçi ve işveren uyuzmaşlıklarında dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu getiriyor.
TBMM’ye sevkedilen Adalat Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni iş kanunu yasa tasarısına göre işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya gidilecek. Eğer arabulucu ile sorun çözülürse, işçiler mahkemelerde yıllarca süren davalarda kazandıkları tazminatları 3 hafta gibi kısa bir sürede alabilecek.
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