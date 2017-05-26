Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Türk Telekom ve PTT, 2013’te ‘Pttcell’ ile başlattıkları iş birliklerini 2022 yılına kadar uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında iki şirket e-ticaret, finansal teknolojiler (fintek) ve dijital ödeme alanında da iş birliğine gidecek. İmza töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Pttcell’in bugüne kadar 500 bin aboneye hizmet ettiğini belirterek “Bu sene sonunda en az 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Gerek Türk Telekom’un güçlü altyapı ağı gerek PTT’nin 2 bin noktada bulunan yaygın ofis ağının birlikte bu sonucu doğuracağı konusunda hiç şüphem yoktur” dedi. İki şirketin menkullerini değerlendirerek e-ticaret alanında da önemli başarılara imza atacağına inandığını söyleyen Arslan“Türk Telekom ve PTT’nin el ele vererek, Türkiye’deki e-ticaretin gelişmesi için lojistik hizmetlerinde çok daha kullanıcı dostu, pratik ve verimli çözümler geliştireceklerine inanıyorum. 2016 yılında e-ticaret alanında 10 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik ve bu sene e-ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Türk Telekom ve PTT arasında potansiyel iş birliği fırsatı gördüğümüz bir diğer alan ise Fintek. Bu alanda PTT’nin hâlihazırdaki bankacılık faaliyetlerini e-bankacılık ve tüketici finansmanı hizmetleriyle genişletebileceğine inanıyoruz. Türk Telekom’un da bu alanda PTT’ye teknoloji ve altyapı anlamında destek olarak, ülkemiz için tüm fintek ve e-bankacılık sektörünün gelişmesine ve vatandaşımızın bu tip hizmetlere kolayca ulaşabilmesine imkan sağlayacak” diye konuştu. Bakan Arslan, ayrıca PTT’nin yıl sonuna kadar toplam 5 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı. Türk Telekom CEO’su Paul Doany de “Türk Telekom ve PTT iş birliklerini daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

BAKAN’A ÖZEL HAT

Pttcell iş birliği imza töreni Sirkeci’deki Posta Müzesi’nde Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Türk Telekom CEO’su Paul Doany’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Bakan Arslan’a ismine özel hazırlanan Pttcell hattı hediye edildi.