Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi mayısta geçen aya göre yüzde 1,1 artışla 99,5 değerinden 100,5'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi mayısta geçen aya göre yüzde 2,1 artarak 71,3'ten 72,8'e çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi aynı ayda nisana göre yüzde 2,1 artarak 99,9'dan 102'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 101,6'dan 102,8'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,8 yükselişle 85,7'den 86,3'e ulaştı.

Söz konusu dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,4 azalarak 106,3'ten 104,8'e geriledi.