Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olgun, Mozambik'teki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu Maputo şehrine 5 bin konut inşa ederek, Maputoluların önemli bölümünü ev sahibi yapacaklarını belirten Onur, ön satışların başlaması için nisan ayında Belediye ile sözleşme yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de her yıl 3 bin konutu sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Olgun, şirketin uzun yıllardır yurt dışındaki ihalelerle ve işlerle meşgul olduğunu söyledi.

İlk büyük çalışmaya Mozambik'te başladıklarını dile getiren Olgun, "Kosova ile bir stadyumun inşası için görüşüyoruz. Şu anda ağırlıklı olarak Afrika'ya yoğunluğumuzu verdik." dedi.

Olgun, Afrika'nın kendine has sıkıntıları olduğuna dikkati çekerek, yerel çalışanların imalat konusunda birikim sahibi olmadığını kaydetti.

"İnşaat sektörü çok geniş bir yelpaze, çok ciddi de bir imalat yapılması gerekiyor. Çok sayıda kalemin dışarıdan ithal edilmesi gerekiyor." diyen Olgun, Afrika'da iş yapmayı sevdiklerini söyledi.

İş adamı Olgun, "Afrika ülkelerinde yaptığımız araştırmada ve gezilerde Mozambik'in bizim için en uygun ülke olduğunun farkına vardık. Türk firmalarının buralarda olmadığını da gördük." diye konuştu.

"Diğer firmalar da heveslenecek"

Olgun, kaliteli, düzgün işlerlerle çıtayı yüksek tutmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Projeyle Türkiye'nin Mozambik'le yaptığı ticareti 7'ye katlamış olacağız. Bu bizim için de bir gurur vesilesi. Ülkede inşaat malzemesi olmadığı için tüm üretim malzemesi Türkiye'den gelecek. Bu da ülkemize ciddi bir ihracat kalemi olarak yazılacak. Proje, ülke için çok ciddi bir döviz getirisi sağlayacak. Mozambik'te ilk defa bu çapta bir toplu konut projesi yapılacak. Mozambiklilere 5 yıl içinde 5 bin konutu teslim edeceğiz."

Olgun, evlerin satışıyla ilgili, "Afrika'da hiç olmayan bir sistemi burada uygulayacağız ve inşa edilen evleri 10 yıl vadeyle satacağız. Ticarette para kazanmak biraz da riske girmek. Herkes önce parayı kenara koyup ondan sonra işe girmek gibi bir düşünce içinde. Bu projeler başladıktan sonra diğer firmalar da buralara gelip iş yapmak için heveslenecek." değerlendirmelerinde bulundu.

"Halkın çoğu teneke evlerde yaşıyor"

Olgun, Mozambiklilerin Türkiye'nin toplu konuttaki başarısının farkında olduğuna dikkati çekerek, ülkede yerel halkın çoğunun teneke evlerde ve sağlıksız ortamlarda yaşamaya çalıştıklarını anlattı.

"İnşaatla teknolojinin bütün yeniliklerini birleştirerek insanları olumsuz şartlardan kurtarabilmenin yolu süratle bitirilecek projelerin hayata geçirilmesi." diyen Olgun, her ülkenin kendine has bir kültürü ve mimari yapısı olduğuna vurgu yaptı.

Toplu konut projelerini yörenin ihtiyaçlarına, mimari özelliklerine göre yaptıklarını anlatan Olgun, "Mozambik'te yaptığımız incelemelerde her apartmanda çamaşır yıkama bölümü olması gerektiğini gördük. Evin içine değil evin alt kısmına veya her kata bir tane elde çamaşır yıkanabilecek ünite yapılmasını istiyorlar." diye konuştu.

Olgun, Mozambik'te yatırım yapmak isteyenlerin ciddi bir altyapı ve teknik donanımın yanında ekonomik güce de sahip olması gerektiğini söyledi.