Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firma sahibi Makine Mühendisi Avcı "Çelik ağ, silahlı kuvvetlerde, kaya tutucu özelliğinden dolayı karayollarında ve maden ocaklarında kullanılabilecek bir ürün. Güvenlik ağı olarak da çok rağbet görmeye başladı. Bizim ürettiğimiz çelik ağlar, balıkçılık sektöründe, savunma sanayinde, mimari alanda ve peyzajda da kullanılabilecek. Çok maksatlı, her yerde kullanılacak ürün üretiyoruz'' dedi.Bilecik'in merkeze bağlı Vezirhan beldesinde 300 metrekarelik atölyede, karayollarından maden ocaklarına, mimariden savunma sanayine kadar farklı kullanım alanları için çelik ağ üretiyor.Makinelerde örülen çelik halatları, yine çelik yüzüklerle bir araya getirerek kullanım alanlarına göre farklı desenlerde ağ haline dönüştüren firma, ürettiği tüm ürünlerin tasarım ve patentini de elinde bulunduruyor.Aynı kalitede olmasına rağmen Alman rakibine göre, çelik ağın metrekaresini neredeyse yarı fiyatına mal eden firma, günde 50 metrekare üretim yapıyor.

Türkiye'de birçok projede ürünün uygulamasını gerçekleştiren firma, Kuveyt, Cezayir, Fas, İspanya, Yunanistan ve Rusya'dan gelen teklifler üzerindeki proje çalışmalarının olumlu sonuçlanması halinde ihracata da başlamayı hedefliyor.Firma sahibi makine mühendisi Mehmet Avcı, AA muhabirine, daha önce çevre güvenliği için çit üretimi yaptıklarını, 10 yıl önce İtalyan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine çelik ağ üretimine başladığını söyledi.Avcı, 7 yıldır üretimini yaptıkları çelik ağların, mimariden iş güvenliğine kadar geniş bir kullanım alanı bulunduğunu belirterek, ''Yapısından dolayı her yere uyum sağlıyor. Üretimde boyut sorunu yok. İstediğimiz boyutlarda üretebiliyoruz. 1 metreden 100 metreye kadar tek parça üretimi yapılabiliyor. Ömrü bakımından uzun ömürlü, yani sök tak özelliği var. Diğer ürünlerde bu şans yok.'' diye konuştu.Avcı, ürettikleri ürünün silahlı kuvvetlerde de kullanılmasını arzu ettiklerini, güçlü ve streç özelliğinden dolayı roketli saldırılara karşı koruyucu olabileceğini anlattı.

HER TÜRLÜ ROKET SALDIRISINDAN KORUNULABİLİR

Askeri alanda da kullanılabilecek çelik ağlardan denemek için Roketsan'a numuneler hazırladıklarına da değinen Avcı, bu konuya ilişkin temaslarının devam ettiğini belirtti.''Milli savunma sanayisinde, perde olarak akordiyon sistemi açılıp kapandığından, tesislerin önüne konulduğunda, bir de gevşek olursa anormal derecede koruyucu özelliği var. Karakolların etrafında da çelik ağ bulunması şartnameye yeni girdi. Çelik sistemiyle her türlü roket saldırısından korunulabilir. Mevcut plastik ağlarda polyester olması sebebiyle ömrü yaklaşık 1 yıldır. Plastik ağların toz tutma, yanma tehlikesi vardır. Tasarladığımız ağlarda çelik kullanıyoruz, yani paslanmaz. Bunlar göz yapısından dolayı çarpma ve esnek yapısını en alt seviyeye indirmekte. Doğrusal 90 derece gözlü ağlarda sadece çarpma hidroliğindeki halata geldiğinde zayıf düşmekte ama bizim ağ bir bütün olduğundan çarpma tesirini azalmakta. O yüzden artısı çok olan bir ürün."

Avcı, ürünün çok farklı alanlarda kullanılabildiğini vurgulayarak, "Çelik ağ, silahlı kuvvetlerde, kaya tutucu özelliğinden dolayı karayollarında ve maden ocaklarında kullanılabilecek bir ürün. Güvenlik ağı olarak da çok rağbet görmeye başladı. Bizim ürettiğimiz çelik ağlar, balıkçılık sektöründe, savunma sanayinde, mimari alanda ve peyzajda da kullanılabilecek. Çok maksatlı her yerde kullanılacak ürün üretiyoruz.'' görüşünü dile getirdi.

GÜNLÜK 50 METREKARE ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR

Avcı, çelik ağların patentinin kendilerine ait olduğunu, dekoratif olarak farklı desenlerde üretim yapabildiklerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bu ürünün üretimini Türkiye'de sadece biz yapmaktayız. Avrupa'da bunu yapabilen Almanya var. Çinliler de bu işe yeni giriyor. Hatta Almanya ile bizim fotoğraflarımızı istiyorlar. Çünkü bu ürün şekil olarak basit fakat üretimi mühendislik bilgisi gereken bir üründür. Bunu 'Ben yaparım' diyen birisinin iyi bilgi sahibi olması lazım. Şuan günlük 50 metrekare üretim kapasitemiz var, bunu artırmak mümkün. Fiyatından dolayı az talep görüyor ama kullananlar da bir daha vazgeçemiyor. Kuveyt, Cezayir, Fas, İspanya, Yunanistan ve Rusya ile teklif ve proje üzerinde çalışma yaptık ancak yurt dışına henüz üretim yapmadık. Çalışmalar tamamlandığında yurt dışına da pazarlamaya başlayacağız.''

Karayollarında yaşanan çökmelerin de zemine yerleştirilecek çelik ağlarla önlenebileceğini ifade eden Avcı, "Halihazırda ürettiğimiz bütün ürünlerin tasarım ve projelendirmesi bize aittir. Türkiye'de ilk defa Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ni yaptık. Samsun Adliyesinin galeri boşluklarına güvenlik ağı olarak, Ataköy Marina'nın dışını ve yangın merdivenlerini çelik ağ ile kapladık. Bunun yanında Türkiye'de çok lüks yerlere güvenlik ağı uygulaması yaptık." dedi.

Avcı, bu alandaki tek rakiplerinin bir Alman firması olduğunu, onun da üretimini Çin'de yaptığını belirterek, "Buna rağmen onların 7 birim olan fiyatı bizde 4 birimdir. Kalite olarak da hiçbir farkımız yok, işleme tekniği olarak da üretim hızı olarak da daha iyiyiz. Alman firmasının fiyatları bir metrekarede 70 dolar ise bizde 40 dolar. Alman firması neyi kullanıyorsa biz de onu kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.