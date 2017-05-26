Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi 98.000 sınırına çıksa da bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti. Gün içinde 97.200 - 98.000 aralığında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 azalışla 97.533,28 puandan tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içi ve yurt dışında açıklanacak veri akışının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 98.200 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.