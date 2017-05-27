Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2018 yılı mart ayının sonuna kadar uzatılmasının, dünya genelindeki ham petrol stok fazlasının önemli kısmının sindirilmesine yardımcı olacağı belirtildi. Ayrıca Fitch, dünya genelindeki ham petrol stok miktarının gelecek sene tekrar artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, gelecek yıl OPEC'in üretim seviyesini sınırlama kararının yeniden uzatılmaması, dünya genelinde yeni petrol projelerinin faaliyete geçmesi ve ABD'nin kaya petrolü üretiminin artması durumlarında küresel stok miktarlarında artış görülebileceği vurgulandı.

Dünya genelinde stokların azalmaması ve petrol fiyatlarının yükselmemesi durumunda OPEC'in üretim seviyesini sınırlama kararını uzatmamayı tercih edebileceğine dikkat çekilen açıklamada, "OPEC, anlaşma öncesi üretim seviyesine dönerek pazar payını kaybetmemeyi isteyebilir ve üye ülkeler üretim miktarlarını artırarak gelirlerini yükseltmeyi seçebilir." ifadesine yer verildi.

Fitch, uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının kısa dönemde 50-55 dolar aralığında, uzun dönemde ise 65 dolar seviyesinde olmasını öngörüyor.