Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moody's'ten yapılan açıklamada, Katar'ın kredi notunun "Aa2"den "Aa3" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün de negatiften durağana çekildiği bildirildi.

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Katar'ın dış borcunun gayrisafi yurt içi hasılasının 2015'te yüzde 111 seviyesinden 2016'da yüzde 150'ye yükselmesi gösterildi.

Ayrıca, Katar'ın ekonomik büyüme modelinin gelecek yıllardaki sürdürülebilirliği hakkında belirsizlik olduğu vurgulanan açıklamada, ülkede özel tüketimin ve yatırımların sert şekilde yavaşlayabileceği uyarısında bulunuldu.

Görünümle ilgili olarak ise ülkedeki güçlü mali politikalara ve yüksek varlığa dikkat çekildi. Bunların Katar'ın kredi profilini bozulmaktan koruyacağı belirtildi.

Moody's, Katar ekonomisinin 2017-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,5 büyüyeceğini öngörüyor.