Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafif silahlar alanında Türkiye’nin ilk özgün tasarımı olan Modern Piyade Tüfeği (MPT) Projesi’nde görev alan Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi AŞ’nin (Kalekalıp) bu amaçla yapacağı yatırım, teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek. Yeni bir yatırım yaparak ürün çeşitlendirmeye giden şirketin, bu kapsamda yaptığı yatırım teşviği başvurusu Ekonomi Bakanlığı tarafından kabul edildi. Söz konusu yatırımla Kalekalıp, modern piyade tüfeği parçalarından yılda 3 bin adet üretebilecek. Bunun yanında söz konusu tesis yılda bin 310 ton savunma sanayisine yönelik sistem ve parça, 120 insansız hava aracı ve 35 bin yivli tüfek üretim kapasitesine sahip olacak. Proje için yaklaşık 24,5 milyon liralık yatırım yapılacak. Söz konusu yatırım için yaklaşık 4,5 milyon dolarlık makine ve teçhizat ithalatı gerçekleştirilecek. Bu yatırımla birlikte 48 kişinin de istihdamı sağlanacak. Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay, Kalekalıp’ın hafif silahlar alanında Türkiye’nin ilk özgün tasarımı olan MPT projesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile birlikte tasarım sorumluluğunu üstlendiğine işaret ederek, “MPT’nin seri üretimi konusu gayet başarılı şekilde ilerliyor” dedi. Kalekalıp ile imzalanan sözleşme kapsamında 15 bin 14 MPT-76 üretilmesi öngörülüyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Kalekalıp arasındaki sözleşme bedeli yaklaşık 60 milyon liraya karşılık geliyor.