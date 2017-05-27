Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Sur Yapı - Ekart Gayrimenkul ortaklığının 650 milyon dolar yatırımla Bursa Nilüfer’de hayata geçirdiği rezidans, ofis ve Alışveriş Merkezinden (AVM) oluşan Marka projesinin AVM bölümü 1 Haziran’da kapılarını açıyor. 75 bin metrekare kiralanabilir alanda ulusal ve uluslararası 250 mağaza ile faaliyet gösterecek olan ‘Sur Yapı Marka AVM’nin kiralama ve yönetimi ECE Türkiye tarafından yapılacak. Bugüne kadar konut, ofis, taahhüt, alışveriş merkezi ve enerji santrallerinden oluşan 127 projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türkiye’nin istihdamına katkı vermek için projenin inşaatını ara vermeden hızlıca bitirdiklerini anlattı. Elmas, 3 bin kişiye istihdam sağlayacak AVM’ye sadece Bursa’dan değil tüm Marmara bölgesinden ziyaretçi beklediklerini ifade etti. Elmas, Marka AVM’nin çekim alanında 2 milyon 750 bin kişinin bulunduğunu kaydetti. Yılda 12 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirten Altan Elmas, AVM’de yılda 750 milyon liralık ticaret hacminin oluşacağını söyledi. Sur Yapı Marka AVM’nin dördüncü AVM projeleri olduğuna dikkat çeken Elmas “Marka projemiz ile ticari alan büyüklüğümüz 550 bin metrekareye ulaştı. Önümüzdeki dönemde başlayacak projelerle buna 185 bin metrekare daha eklenecek ve 2-3 yıl içinde 735 bin metrekareye ulaşacak” dedi. Sur Yapı’nın portföyünde şu anda bin 99 mağaza olduğuna işaret eden Elmas, bunların 2,2 milyar dolarlık bir portföye tekabül ettiğini vurguladı. AVM’nin yüzde 85’in üzerinde doluluk oranına ulaştığını söyleyen Elmas, 373 rezidansın da yer aldığı projede konutların ağustos ayında teslim edileceğini ifade etti.

GERÇEK MORTGAGE LAZIM

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin geçen hafta açıkladığı ‘gayrimenkul borsası’ konusunu da değerlendiren Altan Elmas, gayrimenkul sektörünün daha geniş bir alana açılması gerektiğini anlattı. “Sektöre muhakkak katkısı olur” diyen Elmas, şöyle konuştu: Fakat şu an net bir şeyler söylemek mümkün değil çünkü daha çok yeni bir fikir. Dünyada ilk olacak. Bu tarz enstrümanların geliştirilmesi lazım. Gerçek anlamda bir mortgage sistemine geçmemiz gerekiyor. Şu an sadece bankalar üzerinde kredilendirme yapılıyor. Bankacılık sektörü üzerinden yürüyen gayrimenkul sektörünün daha geniş bir tabana yayılması lazım.

Kiracının kefili ‘sigortacı’

Konut sahiplerinin günümüzde en sık karşılaştığı sorunların başında, kirasını ödemeyen kiracıların yaşattığı mağduriyetler geliyor. Kiracının, kirayı ödememesi hâlinde oluşabilecek zararları kapsayan ve âdeta kiracıya kefil olan Trink Kira Sigortası, Ray Sigorta tarafından hayata geçirildi. Uygulama ile birlikte, ev sahiplerinin maddi zarara uğramasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ev sahibi ile kiracı arasında kalan emlakçıların mağduriyetine de son verilmiş olacak. Emlak sektöründeki çok önemli bir boşluğu doğru bir şekilde doldurduklarını belirten Trink Kira Sigortası’nın satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç “Emlak sektörüne yeni bir soluk getiren uygulama, sadece ödenmeyen kiraları kapsamıyor, bunun yanında aidat, yönetim ve doğalgaz, elektrik, su gibi ödenmeyen diğer giderleri de içeriyor. Ayrıca, kiracının tahliyesine ilişkin tüm hukuki süreç, mülk sahibi ile beraber koordine edilecek ve oluşan masraflar da karşılanıyor. Şimdiden ev sahiplerinden birçok talep alıyoruz” dedi.