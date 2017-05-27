Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşası büyük bir hızla devam eden ve önümüzdeki yıl açılması planlanan İstanbul yeni havalimanında hava yolundan, kargoya, yer hizmetlerinden parekende alanlara kadar çeşitli iş kollarında anlaşmalar yapılmaya başlandı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, yapılan anlaşmalarla 100’e yakın hava yolu şirketine hizmet verileceğini ve tarihî İpek Yolu’nun kalbinin yeniden İstanbul’da atacağını kaydetti. İstanbul yeni havalimanını halkla buluşturabilmek için iş birlikleriyle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Hüseyin Keskin, şöyle konuştu: Mayıs ayında kargo alanı, yer hizmetleri, havayolu şirketleri gibi birçok alanda iş ortaklarımızla bir araya gelip önemli anlaşmalar gerçekleştirdik. Havalimanımıza olan yoğun ilgi bizi heyecanlandırıyor. Yakında bu anlaşmalarımızı duyurmaya başlayacağız. Dünyanın yeni bölgeleri ile ülkemiz arasında kurduğumuz köprüler sayesinde Türkiye’nin ticari gücüne güç katacak ve bu sayede kelebek etkisi ile ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıracağız. Havalimanımız, şimdiye kadar Türkiye’ye doğrudan uçuşu olmayan Hindistan ve Çin gibi ülkelerin İstanbul’a bağlanabilmesini sağlayarak İpek Yolu’nu ‘havadan’ kuracak. Ortak ticaretleri yüzyıllar öncesine dayanan küresel aktörlere yeni fırsatlar oluşturacak, sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada rekabete yeni bir soluk getireceğiz.