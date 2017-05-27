Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici memnuniyeti odaklı bir dönemi başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2016 Mart- 2017 Mart dönemindeki ankete ilişkin sonuçları açıkladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin 10. sektör toplantısına katılan Bakan Albayrak; anketin 44 ilde, 22 bin 606 kişi üzerinden yapıldığını ifade etti. Albayrak “Tedarik kalitesi ve sürekliliği noktasında önemli metodolojiler geliştirdik. Müşteri hizmetlerinde çağrı merkezi devrimini yaptık. Memnuniyet yüzde 53 arttı ve bütün vatandaşlarımız nezdinde yüzde 60’a ulaştı. Önümüzdeki yıl memnuniyet oranında hedef, yüzde 80 olmalı, bunu yakalayacağız” diye konuştu.

KESİNTİLER AZALIYOR

Anketin detaylarını paylaşan Bakan Albayrak, şu bilgileri verdi:

n Elektrik dağıtım hizmetini kimin verdiğine ilişkin soruya tüketicinin yüzde 46’sı doğru cevap verdi. Yüzde 54’lük kesim ise ‘devlet veriyor’ şeklinde cevapladı.

n ‘Her gün elektrik kesiliyor’ diyen vatandaşın oranında yüzde 19 düşüş, ‘haftada bir-iki defa kesiliyor’ diyende yüzde 40, ‘ayda bir-iki defa kesiliyor’ diyende yüzde 50’lik düşüş var.

n ‘Elektrik nadir veya hiç kesilmiyor’ diyende yüzde 60’lık artış var.

n Kesintiyi önceden bilenlerin oranı yüzde 37. Hâlâ istediğimiz düzeyde değiliz.

n Belirtilen zamanda kesintinin giderilmesi yüzde 30. Burada katedeceğimiz ciddi mesafe var.

5 MİLYAR TL YATIRIM

Geçen yıl açılan 9 çağrı merkeziyle 3 bin 200 kişilik istihdam sağlandığını belirten Bakan Albayrak, şöyle devam etti: 20 saniyede operatöre ulaşma hedefini, 21 firmadan 18’i ile sağladık. 2017 için yatırım tabanının 4 milyar 24 milyon lira olarak belirledik ama bu rakamı da 5 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz. 780 bin kilometrekarenin tamamında, aynı hizmet kalitesi memnuniyetini yakalamak zorundayız.

Rüzgâr YEKA’ya yabancı şirketlerin ilgisi büyük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “Gelecek 10 yıl içinde asgari 50 bin megavatlık yatırımla sektörü büyütmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın cebine yansıyan faturayı düşürmek için iyileştirmelerin ötesine gideceğiz. Bu dönemde güneş ve rüzgârda ilk olarak 5’er bin megavat, sonrasında 10’ar bin megavat ilave kapasiteyi sisteme kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Bakan Albayrak, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başarılı bir şekilde tamamlandığını, 27 Temmuz’da son tekliflerin alınacağı Rüzgâr YEKA ihalesi için ise dünyanın önde gelen şirketleriyle görüşme ve toplantıların devam ettiğini aktardı. İhracata da katkı yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Albayrak “Yerli kömürde yeni nesil, doğa dostu ve ileri teknolojiye sahip santrallerin kazandırılması için gerekli altyapıyı hazırladık. Doğalgazın elektrik üretimindeki payını yüzde 10 azaltarak, ithal gazın dış ticaret üzerindeki baskısını azaltmak için çalışıyoruz. Yerli kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 49 ile rekor yaşandı. Nükleeri de en kısa sürece hayata geçireceğiz. 2023’e kadar 10 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz depolama hedefini hayata geçireceğiz” diye konuştu.